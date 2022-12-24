Özdil: 1 çay içme nezaketi göstermediler!

Ege Sil, Ege Kimya, Shell, Gübretaş ve TÜPRAŞ'ta örgütlü olan Petrol İş Sendikası Kocaeli Şubesini 23. Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştiriliyor. Bilindiği üzere, geçtiğimiz aylarda delege seçimlerini tamamlayan Petrol-İş'te, diğer iş yerlerinde muhalefet çıkmazken TÜPRAŞ'ta ise Yunus Emre Özdil, şube başkanı Nesimi Yetişoğlu'nun karşısına çıkmıştı.

DELEGE SEÇİMLERİ TAMAMLANDI

Bugün gerçekleştirilen kongre için toplamda 150 delegenin seçildiği Petrol-İş'te, bu delegelerin 93'ü ise TÜPRAŞ'tan seçilmişti. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen delege seçimlerinde mevcut şube başkanı Nesimi Yetişoğlu'na karşı aday çıkmazken TÜPRAŞ'ta ise Yunus Emre Özdil, karşı aday olarak çıkmıştı. Geçtiğimiz bir ayın oldukça yoğun geçtiğimiz Petrol-İş'te bugün Yunus Emre Özdil, mevcut şube başkanı Nesimi Yetişoğlu'na karşı başkanlık mücadelesi veriyor. Bugün gerçekleştirilen kongrede adayların listeleri de belli oldu.

BAĞIRIP ÇAĞIRMAK İSTEMİYORUZ

Gerçekleştirilen kongrede konuşan Petrol-İş Kocaeli Şube Başkan Adayı Yunus Emre Özdil, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir yola çıktık. Güzel yüreklerle, cesur yüreklerle bir yola çıktık. Güzel bitsin istiyoruz. Gerilmek, bağırmak çağırmak istemiyoruz. Hak kayıpları vardı, düzgün bitmeyen bir şeyler vardı. Ben ve ekibim bunların karşısında durmak istediğimiz için, hekresi kucaklamak için bir yola çıktıç Çünkü kader gayrete aşıktır. Geleceğimizi hep beraber şekillendireceğiz.

EZBER BOZMAYA GELDİK

Tamam, kötü biten sözleşmeler oldu. Pandemi dönemi geçildi. Ekonomik krizler sürekli var zaten. En akıllıca, en mantıklı şekilde çalışamalarımızı yapmamız gerekiyor. Mesela biz, ezber bozmaya geldik. Nasıl ezber bozmaya geldik? Delegasyon sistemini mesela değiştirmek, ezber bozmaktır. Hedeflerimizden biri budur. Birlik olmak. Ancak hiçbir iş yerinin temsilcileri inkar edemez ki benile irtibata geçmediler diyemezler.

O YÖNETMELİK DE TÜZÜK DE DEĞİŞECEK

Buradaki diğer üye ve işçi arkadaşlarıma sesleniyorum. Ege Kimya, Ege Sil fabrikasının önünde 2 saat, 3 araba, 10 kişi. 1 çay içme nezaketi göstermediler. Burada sakince birbirimize derdini anlatmaya geldik. Birleştirici olmamız gerekiyor. Bağırıp çağırarak bir yere gelemeyiz. Delege arkadaşlarımi işçi arkadaşlarım. Ben gelmek için her yolu denedim. Sizlere ulaşmak için, derdinizi dinelemek için her yolu denedim. Kendi işyerimde de engellendim. Ben derdimi anlatmaya geldik. Demokratik yapımızla övünüyoruz. Ama ne kadar antidemokratik uygulama varsa hepsini yaşadım. Bir ünite, 30 kişilik bir birim, geçtiğimiz delege seçiminde yok sayıldı ve tüzük buna uygun denildi. Mademki yönetmelik, madem ki tüzük buna uygun. O yönetmelik de o tüzük de değişecek.

AYNI ŞEYLERİ YAŞAMAYI DİYE TÜPRAŞ'I KONUŞUYORUZ

Diğer işyerleri de var. Allah yukarıda şahit. Ben hepinize ulaşmaya, hepinize temsil hakkı vermeye de çalıştım. Biz olacağız, bir olacağız. Başka türlü boynumuz yeren kalkmaz. Adam olmayız. Bir olmadığımız sürece yok oluruz. Bir olmadığımız sürece işverenin altında inim inim inleyip alınterimizi savunamayız. Sürekli TÜPRAŞ'ın gündeme gelmesi bu yüzden. Kötüyü dile getirmeye çalışıyoruz ki siz aynılarını yaşamayın, aynı kötü sözleşmelere maruz kalmayın, aynı şeyleri yaşamayın diye anlatıyoruz.

BİLMEDİĞİNİZ HİÇBİR ŞEY KALMAYACAK

Ezcümle, farkımız az önce de gördüğünüz üzere şeffaflık. Allah'ın izniyle bilmediğiniz hiçbir şey olmayacak. Başka şubelerden, başka temsilcilerden gelen haberler olmayacak. Ben ne yaşıyorsam siz de aynısını bileceksiniz. Sizin saygınızı, saygınızı kazanmak mecburiyetindeyiz. İŞçinin saygısını kazanmayan herhangi bir yapı ayakta duramaz; yıkılmaya mahkumdur."