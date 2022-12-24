24 Ara 2022 - 14:45- Siyaset G: 24 Ara 2022 - 14:49

CHP İzmit İlçe yönetimi düştü

CHP İzmit İlçe Örgütü’nde Başkan Hakan Çakar ve İlçe Sekreteri Veliz Beyaztaş vekillik için istifa etmişti. Toplam istifa sayısının 10’u bulduğu CHP İzmit İlçe Örgütü bu istifaların ardından düştü.
CHP İzmit İlçe yönetimi düştü mask

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’ın milletvekilliği istifasının ardından İlçe Sekreteri Veli Beyaztaş da adaylık için istifasını verdi. Çakar ve Beyaztaş ile birlikte toplamda 10 kişinin istifasıyla CHP İzmit İlçe yönetimi düşmüş oldu.
# chp

24 Ara 2022 - 14:45 - Siyaset

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