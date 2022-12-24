CHP İzmit İlçe yönetimi düştü

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’ın milletvekilliği istifasının ardından İlçe Sekreteri Veli Beyaztaş da adaylık için istifasını verdi. Çakar ve Beyaztaş ile birlikte toplamda 10 kişinin istifasıyla CHP İzmit İlçe yönetimi düşmüş oldu.