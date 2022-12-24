CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’ın milletvekilliği istifasının ardından İlçe Sekreteri Veli Beyaztaş da adaylık için istifasını verdi. Çakar ve Beyaztaş ile birlikte toplamda 10 kişinin istifasıyla CHP İzmit İlçe yönetimi düşmüş oldu.
24 Ara 2022 - 14:45- Siyaset Güncelleme: 24 Ara 2022 - 14:49
CHP İzmit İlçe yönetimi düştü
CHP İzmit İlçe Örgütü’nde Başkan Hakan Çakar ve İlçe Sekreteri Veliz Beyaztaş vekillik için istifa etmişti. Toplam istifa sayısının 10’u bulduğu CHP İzmit İlçe Örgütü bu istifaların ardından düştü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.