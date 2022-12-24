24 Ara 2022 - 15:15- Gündem G: 24 Ara 2022 - 15:18

Kocaeli Karmürsel'de 1733 m² zeytinlik mahkemeden satılık

İlan. gov. tr'de yer alan ilana göre Kocaeli Karmürsel'de 1733 m² zeytinlik mahkemeden satılık
Kocaeli Karmürsel'de 1733 m² zeytinlik mahkemeden satılık mask

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

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24 Ara 2022 - 15:15 - Gündem

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