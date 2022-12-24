24 Ara 2022 - 15:19- Gündem G: 24 Ara 2022 - 15:21

Kocaeli Gebze'de 18 m² işyeri (1/2 hisseli) icradan satılık

İlan. gov. tr'de yer alan ilana göre Kocaeli Gebze'de 18 m² işyeri (1/2 hisseli) icradan satılık
Kocaeli Gebze'de 18 m² işyeri (1/2 hisseli) icradan satılık mask

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/666 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Detaylar için tıklayın...

24 Ara 2022 - 15:19 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.023.538 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli Karmürsel'de 1733 m² zeytinlik mahkemeden satılık mask
Kocaeli Karmürsel'de 1733 m² zeytinlik mahkemeden satılık
Kocaeli Başiskele'de 195 m² villa icradan satılık mask
Kocaeli Başiskele'de 195 m² villa icradan satılık
Acil kan gerekiyor mask
Acil kan gerekiyor
İsmail Andız Camii ibadete açıldı mask
İsmail Andız Camii ibadete açıldı
Kocaeli Körfez'de 3+1 126 m² dubleks daire icradan satılık mask
Kocaeli Körfez'de 3+1 126 m² dubleks daire icradan satılık
Kocaeli Karamürsel'de 987 m² arsa mahkemeden satılık mask
Kocaeli Karamürsel'de 987 m² arsa mahkemeden satılık
Anket Sizce asgari ücret 9 bin TL olacak mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL