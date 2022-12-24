Eski eşi tarafından vurulan Esma yaşam savaşını kaybetti

Körfez Güney Mahallesi Oktay Uzuner Sokak'ta Levent Yelege, yaklaşık 5 yıl önce boşandığı Esma Nur Bakan'ın evine giderek Esma Nur Bakan ve eşi S.Bakan'a silahla saldırdı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çift yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Levent Y. ise gözaltına alındı. Burada ameliyata alınan ardından yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Esma Nur Bakan yaşamını yitirdi