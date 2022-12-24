Körfez Güney Mahallesi Oktay Uzuner Sokak'ta Levent Yelege, yaklaşık 5 yıl önce boşandığı Esma Nur Bakan'ın evine giderek Esma Nur Bakan ve eşi S.Bakan'a silahla saldırdı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çift yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Levent Y. ise gözaltına alındı. Burada ameliyata alınan ardından yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Esma Nur Bakan yaşamını yitirdi
24 Ara 2022 - 15:26- Asayiş Güncelleme: 24 Ara 2022 - 16:06
Eski eşi tarafından vurulan Esma yaşam savaşını kaybetti
Körfez'de eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Esma Nur Bakan yaşam savaşını kaybetti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.