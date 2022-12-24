24 Ara 2022 - 15:26- Asayiş G: 24 Ara 2022 - 16:06

Eski eşi tarafından vurulan Esma yaşam savaşını kaybetti

Körfez'de eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Esma Nur Bakan yaşam savaşını kaybetti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Eski eşi tarafından vurulan Esma yaşam savaşını kaybetti mask
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Körfez Güney Mahallesi Oktay Uzuner Sokak'ta Levent Yelege, yaklaşık 5 yıl önce boşandığı Esma Nur Bakan'ın evine giderek Esma Nur Bakan ve eşi S.Bakan'a silahla saldırdı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çift yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Levent Y. ise gözaltına alındı. Burada ameliyata alınan ardından yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Esma Nur Bakan yaşamını yitirdi
# sağlık, polis

24 Ara 2022 - 15:26 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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