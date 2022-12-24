24 Ara 2022 - 15:36- Asayiş G: 24 Ara 2022 - 15:39

Tenis Antrenörü kansere yenik düştü

İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Çepni Sokak’ta ikamet eden Tayfun Meydan(38) karaciğer kanseri sebebiyle vefat etti.

24 Ara 2022 - 15:36 - Asayiş

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