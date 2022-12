Yetişoğlu "Bunu hak etmediğime inanıyorum yahu!"

Ege Sil, Ege Kimya, Shell, Gübretaş ve TÜPRAŞ'ta örgütlü olan Petrol İş Sendikası Kocaeli Şubesini 23. Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştiriliyor. Bilindiği üzere, geçtiğimiz aylarda delege seçimlerini tamamlayan Petrol-İş'te, diğer iş yerlerinde muhalefet çıkmazken TÜPRAŞ'ta ise Yunus Emre Özdil, şube başkanı Nesimi Yetişoğlu'nun karşısına çıkmıştı.

DELEGE SEÇİMLERİ TAMAMLANDI

Bugün gerçekleştirilen kongre için toplamda 150 delegenin seçildiği Petrol-İş'te, bu delegelerin 93'ü ise TÜPRAŞ'tan seçilmişti. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen delege seçimlerinde mevcut şube başkanı Nesimi Yetişoğlu'na karşı aday çıkmazken TÜPRAŞ'ta ise Yunus Emre Özdil, karşı aday olarak çıkmıştı. Geçtiğimiz bir ayın oldukça yoğun geçtiğimiz Petrol-İş'te bugün Yunus Emre Özdil, mevcut şube başkanı Nesimi Yetişoğlu'na karşı başkanlık mücadelesi veriyor. Bugün gerçekleştirilen kongrede adayların listeleri de belli oldu.

VERİLMEYECEK HESAPLAR İÇİNDE OLMADIK

Gerçekleştirilen kongrede konuşan Petrol-İş Kocaeli Şubesi mevcut başkanı Nesimi Yetişoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"12 yıl. Şimdi eyvallah, esksiklikler var. Biz bunları birlikte konuştuk sevgili arkadaşlar. Çare bulmak için çaba sarf ettik. TÜPRAŞ kapısında beraber gece gündüz eylem yaparken çolumuzu çocuğumuzu arkamızda bıraktık. Olur da bir gaflet yaşarız, bir çalışan arkadaşımızın canını acıtırız diye kendi canımızı acıtmaktan geri çekilmedik. Ben mezapotamyadan gelmedim. TÜPRAŞ'tan geldimi TÜPRAŞ'tan. O acıları ben sizlerle beraber yaşadım. Bakın Yunus kardeşimin kendisi de burada. Biz bu sendikaya kendimizi koyduk, sevdamızı koyduk. Bu görevlerde tek bir şey düşündük: acı da çekeceğiz çile de ama yeter ki bir arkadaşımızın hayatına dokunabilelim. İlk Gübretaş'tan başlayayım. Bu sözleşmenin tarihi bir zam olmasına rağmen, enflasyonun gerisinde kaldık. Yetmedi. Bakın hala taslak yapmadık Gübretaş'ta. Şİmdi 3 Ocak'ta biz hep beraber yolumuzu yüreyeceğiz. Çok şükür, verilmeyecek hesaplar içinde hiç olmadık. Olmayacağız da...

ARKADAŞLARIM HAKLI, KIZGINLAR

Arkadaşlarımız haklı, kızgın. 'TÜPRAŞ işçisi kızgın!' bunu ben söyledim. Emekçinin hakkının masada olmayanlar tarafından gaspedildiği süreçten başlayalım. Bütün gazetelerde muhalefet var mı dediler, muhalefet yok dedim, onlar benim iş arkadaşlarım! Kaybetmenin ya da kazanmanın hiçbir anlamı yok. Ben şerefimle geldim, şerefimle giderim. Yarın sabah da Yunus Emre ile de el ele tutuşacağız. Hep birlikte Petrol-İş Sendikasıyla bir arada yürüyeceğiz. Bizim başka kimsemiz yok. 150 tane delege arkadaşımız var. Bu yolu birlikte yürüyeceğiz.

HÜKÜMETLERİN HİÇ Mİ SUÇU YOK?

2013 sözleşmesi, TÜPRAŞ tarihinin en iyi sözleşmesidir. 2017 sözleşmei en çok baskı yediğimiz sözleşmelerden biridir. 2019 yılına hep birlikte değinelim. Arkadaşlar, ne yaşadıysak beraber yaşadık. Kapıda da, güneşin altında da hep beraberdik. Vallahi ben oradaydım. Sabah 6'da geldim, gece döndüm. Kötü bitti ha! ama oradaydık sevgili arkadaşlar. Oradaydık. Vurun sendikaya. Sendika bunu göğüsleyecek, görevi bu. Yahu şurada konuşmalar var, bir kere de işverene vurun be kardeşim! Bir kere de hükümete vurun be kardeşim. Bu hükümetlerin hiç mi suçu yok?

BİRLİKTE YOL YÜRÜMELİYİZ

TÜPRAŞ, Gübretaş, Egesil, Ege Kimya, Shell haklı. Geçinemiyoruz kardeşim! Ama son 3 yılda önünü alamadığımız bu enflasyonist yapıda yetişemiyoruz. Genel Başkanımız da bunu anlattı, biz de bunu anlatıyoruz. Ne olursa olsun birlikte yol yürümeliyiz arkadaşlar. Şuna hepiniz şahitsiniz: Tüm birimleri gezerek gece gündüz mücadele ettik.

TÜPRAŞ İŞÇİSİ VATAN HAİNİ DENİYORDU

Allah şahidimdir ki TÜPRAŞ işçisi mağdur. Başkanım bize çok emek veremeyin, gidin TÜPRAŞ işçisine ağırlık verin demediyse namerdim. Şu an TÜPRAŞ işçisinin içinde bulunduğu durum... 'Nesimi ağabey cebinden versin' Ben verme makamı değilim kardeşim! Ben isteme makamıyım. Ben verme makamı mıyım? Öyle yok. TÜPRAŞ işçisi vatan hainiydi? Öyle söyleniyordu. Dil uzatmadığınız, ağzınızını açmadığını işveren söyledi bu ha! Teşekkür işverene, saldırı sendikaya. Bundan vazgeçmemiz lazım. Beraber yol tutuyoruz, beraber yol yürüyoruz.

TÜPRAŞ'TA BİR ŞEY YAPABİLİR MİYİZ?

Arkadaşlarımız 9 ay çalışmadı. Fabrikalarımızın bir bölümü hiç çalışmadı. Söyleyeceklerim içimde yaradır. Konuyu başka bir yere götürmek gibi bir niyetim yok. İnsanız yahu. Bizim de bir ailemizin, çocuklarımızın olduğu unutuluyor arkadaşlar. İşverene gittik, önümüze bir dosya attı. Ahmet Aksoy attı ha! Ben sabırla bekledim. Tek derdim var, TÜPRAŞ'ta bir şey yapabilir miyiz? Öyle nispeten falan yok kardeşim. TÜPRAŞ'ta 1.700 arkadaşım vardı, 1.700'ü de aslanlar gibi durdu. Nesimi'ci, Yunus'çu demedi, aslanlar gibi durdu.

ÇİFTÇİ BABANIN İŞÇİ OĞLU

2022 sözleşmesi, sözleşmeye girerken vallahi billahi, birlikte yapıyoruz. Whatsapp gruplarında anket yapacağına görseydiniz be kardeşim. İŞverenin eteğinden konuşak yok. Kim görmek istiyorsa gösteririm. Biz birbirimizin hanımının elinden ekmek yedik. 39 ay be. 39 aydır bu ağza karakol kurdum be. Bunu hak etmediğime inanıyorum yahu! Biz bu kapıdan akşam 5'te Yunus Emre ile birlikte kol kola çıkacağız. Ben eski zaman insanıyım. Varlığı da yokluğu da iyi bilirim. Cefayı sonuna kadar çeker, vefayı da fazlasıyla veririm. Ben çiftçi babanın işçi oğluyum. Bazı yollar o kadar değerlidir ki, o yolda mağlup olmak bile zafer sayılır. Son sözüm, kurt kışı geçirir, yedği ayazı unutmaz!"