Mustafa Küpçü’nün imza törenine yoğun ilgi

Gazetemizin yazarı Mustafa Küpçü’nün kitap tanıtımı ve imza töreni bugün İzmit Soydan İş Merkezi’nde saat 14.00 ve 16.00 arasında gerçekleştirildi. “İzmit’e Ağıt” ve “Ekmek Kavgası” isimli kitapların tanıtımına İzmitliler tarafından yoğun ilgi gösterildi. CHP il başkanı Harun Yıldızlı, Eski CHP il Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Yazar Fatma Türkkuşkaya, Kandıralılar Derneği Kurucusu Ahsen Okyar, İş adamı Sami Pekdemir, SHP eski il Başkanı Keramettin Gençtürk, Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Süleyman Pekin, köy enstitüsü hocaları, sevenleri ve okur yazarlar katıldı.

“SİZLERLE OLMAKTAN HEP GURUR DUYDUM”

Kitap tanıtım töreninde konuşan Yazar Mustafa küpçü: “Aslında bu kadar değerli büyüklerim varken bana susmak yakışır sizlerin kardeşi olmaktan hep gurur duydum benim nasibime hep sizin gibi aydınlık insanlar çıktı. Sizin aydınlığınızdan bir parça kitaplarıma yansıtabilmişsem ne mutlu bana hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.