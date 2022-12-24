24 Ara 2022 - 16:34- Kültür-Sanat G: 24 Ara 2022 - 16:55

Mustafa Küpçü’nün imza törenine yoğun ilgi

Gazetemizin yazarı Mustafa Küpçü bugün “İzmit’e Ağıt” ve “Ekmek Kavgası” isimli kitaplarını sevenlerine tanıttı. İmza törenine çok sayıda okur katıldı.

Dilara Polat
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Mustafa Küpçü’nün imza törenine yoğun ilgi mask
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Gazetemizin yazarı Mustafa Küpçü’nün kitap tanıtımı ve imza töreni bugün İzmit Soydan İş Merkezi’nde saat 14.00 ve 16.00 arasında gerçekleştirildi. “İzmit’e Ağıt” ve “Ekmek Kavgası” isimli kitapların tanıtımına İzmitliler tarafından yoğun ilgi gösterildi. CHP il başkanı Harun Yıldızlı, Eski CHP il Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Yazar Fatma Türkkuşkaya, Kandıralılar Derneği Kurucusu Ahsen Okyar, İş adamı Sami Pekdemir, SHP eski il Başkanı Keramettin Gençtürk, Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Süleyman Pekin, köy enstitüsü hocaları, sevenleri ve okur yazarlar katıldı.

SİZLERLE OLMAKTAN HEP GURUR DUYDUM”

Kitap tanıtım töreninde konuşan Yazar Mustafa küpçü: “Aslında bu kadar değerli büyüklerim varken bana susmak yakışır sizlerin kardeşi olmaktan hep gurur duydum benim nasibime hep sizin gibi aydınlık insanlar çıktı. Sizin aydınlığınızdan bir parça kitaplarıma yansıtabilmişsem ne mutlu bana hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

# chp

24 Ara 2022 - 16:34 - Kültür-Sanat

Muhabir  Dilara Polat

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Cambride - Kocaelide doğmadım ama bu şehirde büyüdüm ve ben büyürken bu şehirin kültürel, sosyal anlamda günümüzdeki diğer benzer şehirlere göre gerilediğini gördüm.Bu nedenle haberdeki etkinlik ve kocaelilerin birlikteliği hoşuma gitti.Bu şehir daha güzel şeyleri daha ilerici bir yaşamı hakediyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Aralık 17:55
01

erol demirbek TÜRK - eşim katıldı kitaplarından aldık imzasını taşıyan kitaplaımız oldu başarılarının devamını dilerim .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Aralık 17:01

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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