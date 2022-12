Kopuk: Soruşturmadan takipsizlik kararı çıktı

25 Ocak 2022 tarihinde MHP Kocaeli İl Yöneticisi Oğuz Erhan Kopuk’un sosyal medya hesabı üzerinden, Diyarbakır Emniyet Müdürü iken 24 Ocak 2001 tarihinde bir suikast sonucu öldürülen Gaffar Okkan hakkında beddua içerikli bir paylaşım yapılmıştı. Ardından Kopuk, "Şahsi sosyal medya hesabıma iradem dışında kişilerin yazdığı asla kendi fikirlerimiz olmayan paylaşım dolayısıyla gerekli hukuki süreci başlattım. Ancak sürecin sağlıklı işlemesi ve süreç sonlanıncaya kadar partimin zarar görmemesi için İl Yöneticiliği görevimden istifa ediyorum” şeklinde bir paylaşım yaparak görevinden istifa etmişti. Geçtiğimiz ocak ayında görevinden istifa eden MHP İl Yöneticisi Oğuz Erhan Kopuk, Yunus Emre Kurt’un yerine İl Başkanlığına atanan Murat Nuri Demirbaş'ın yönetiminde yer aldı.

“TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKTI”

MHP İl Yöneticisi Oğuz Erhan Kopuk, konu ile ilgili dün yazılı bir açıklama yaptı. Kopuk, “Şehidimiz Ali Gaffar Okkan hakkında çıkan yalan haberler hakkında yapmış olduğum istifa ile soruşturmanın daha düzgün yürütülmesi ile ilgili sonucunu çoktan aldım. O paylaşımın benimle bir ilgisi yok. Başka bir hesap benim adıma dönüştürülmüş olabilir. Ya da photoshop olabilir. Bir ekran kaydı fotoğrafı ile servis edilip dağıtılmış bir şey. O tarihte ben yine de partimin zan altında kalmaması bakımından ve soruşturmanın selameti açısından, il yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettim. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma ile ilgili olarak ifademi verdim. Soruşturmadan takipsizlik kararı çıktı” dedi.

“GAFFAR OKKAN BİZİM ŞEHİDİMİZDİR”

“Savcılık tarafından yapılan soruşturma ile de bu paylaşımı benim yapmadığım tescillendi. Üzerime atılan çamur at izi kalsın kininin bir önemi ve ehemmiyeti yoktur. Dolayısıyla Gaffar Okkan şehidimize karşı, benim ismimi kullanarak saygısızlık yapıldığı ortaya çıktı. Gaffar Okkan bizim şehidimizdir, şühedamızdır. MHP’liler olarak biz şehitlerimize, şühedamıza her zaman minnettarız. İlgili soruşturmadan takipsizlik kararı çıktığı için yeniden il yönetimine girmem son derece doğal bir gelişmedir. Ben her zaman teşkilatımın ve partimin emrindeyim” ifadelerini kullandı.