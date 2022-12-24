Yıldız: İYİ Parti muhalefet olmak için kurulmadı!

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, 3. Olağan ilçe kongrelerinin ardından İl Sekreteri Şaban Ufuk ile birlikte ilçe başkan ve yönetimlerini ziyaret ederek başarı dileklerini iletti. Yıldız, yaptığı ziyaretlerde yeni seçilen ilçe başkanları ve yönetimlerine teşekkür mektubu ve hediye takdim etti. İzmit, Gebze, Körfez, Gölcük, Kandıra, Başiskele, Darıca, Dilovası, Kartepe, Çayırova ilçe başkan ve yönetimlerini ziyaret eden Yıldız, burada yaptığı konuşmada, İYİ Türkiye için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerinin mesajını verdi. Yıldız, Derince ve Karamürsel ilçe teşkilatlarını önümüzdeki günlerde ziyaret edecek.

“ZİNCİRİN HALKALARI GİBİ BAĞLANMIŞ TEŞKİLATLAR”

Yaptığı ziyaretleri değerlendiren İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “İYİ Parti, Türkiye’nin en cesur, en güçlü lideri tarafından kurulsa da, bir siyasi parti için başarının güçlü teşkilatlar olduğuna hep inandık. Genel Başkanımız Meral Akşener’e halkın duyduğu güven kuşkusuz ki bizler için çok önemliydi. Başarı için olmazsa olmaz olan güçlü, kurumsal ve inançlı teşkilatların kurulmasıydı. Bu sebeple bizler, tüm birimleriyle birbirlerine zincirin halkaları gibi bağlanmış teşkilatların oluşması için gayret sarf ettik” dedi.

“YARINLARA OLAN İNANCIMI DAHA DA KUVVETLENDİRDİ”

Yıldız, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Geçtiğimiz hafta ilçe teşkilatlarımıza yaptığım ziyaretlerin ardından, hedefimize bu kadar kısa süre içerisinde ulaşmanın mutluluğunu, gururunu yaşadım. İlçe başkanlarımızdan yöneticilerimize, gençlerimizden kadınlarımıza, üyelerimizden gönüllülerimize, bir saat gibi işleyen ve en önemlisi hedefe kilitlenmiş kadrolarımızın olduğunu gördüm. Aydınlık, en küçük ayrıntıların dahi düşünüldüğü ilçe binalarımız, o binaların içini dolduran yol arkadaşlarımız, benim yarınlara olan inancımı daha da kuvvetlendirdi.

“KOCAELİ İÇİN HEP BİRLİKTE”

İYİ Parti, muhalefet olmak için, parlamentoda belirli bir sayıda milletvekili ile temsil edilmek için kurulmadı. İYİ Parti, daha ilk günden itibaren “Biz bu ülkeyi yöneteceğiz” dedi. İYİ Parti, “Biz cesurlar hareketiyiz” dedi. Kuruluşumuzun üzerinden geçen 5 yılı aşkın sürede, bu inancın çok daha fazla güçlendiğini görmek, benim için gururların en büyüğüydü. İYİ’ler hareketimizin ilçelerdeki önderleri olan başkanlarımıza, yöneticilerimize, gençlerimize, kadınlarımıza, tüm üyelerimize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Onlardan aldığım gücün inancımı daha da kuvvetlendirdiğini dostlarımla paylaşmak istiyorum. İyi ki varsınız. Kocaeli için, hep birlikte.”