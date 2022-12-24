Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor ile Karşıyaka Çarşı Koleji arasında İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanması planlanan 15. hafta karşılaşması, konuk ekibin ligden çekilmesi nedeniyle oynanamadı. Talimatlar gereği maçın başlama saatinden sonra 15 dakika daha İzmit Belediyesi teknik ekibi ve sporcuları, hakemler ve organizasyon görevlileri sahada bekledi. Ligde hiç galibiyeti olmayan İzmir ekibi Karşıyaka Çarşı Koleji sahaya çıkmadığı için maç hükmen İzmit Belediyespor lehine sonuçlandı. İzmit Belediyespor 21-0 hükmen galip geldiği maçın ardından son beş maçını da kazanmış oldu.
24 Ara 2022 - 17:39- Spor Güncelleme: 24 Ara 2022 - 17:42
İzmit Belediyespor hükmen galip
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde Karşıyaka Çarşı Koleji ligden çekildiği için maça çıkmadı. İzmit Belediyespor 21-0 hükmen galip geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.