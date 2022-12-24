24 Ara 2022 - 17:39- Spor G: 24 Ara 2022 - 17:42

İzmit Belediyespor hükmen galip

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde Karşıyaka Çarşı Koleji ligden çekildiği için maça çıkmadı. İzmit Belediyespor 21-0 hükmen galip geldi.
İzmit Belediyespor hükmen galip mask
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor ile Karşıyaka Çarşı Koleji arasında İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanması planlanan 15. hafta karşılaşması, konuk ekibin ligden çekilmesi nedeniyle oynanamadı. Talimatlar gereği maçın başlama saatinden sonra 15 dakika daha İzmit Belediyesi teknik ekibi ve sporcuları, hakemler ve organizasyon görevlileri sahada bekledi. Ligde hiç galibiyeti olmayan İzmir ekibi Karşıyaka Çarşı Koleji sahaya çıkmadığı için maç hükmen İzmit Belediyespor lehine sonuçlandı. İzmit Belediyespor 21-0 hükmen galip geldiği maçın ardından son beş maçını da kazanmış oldu.
# türkiye, Atatürk, İzmit belediyesi

24 Ara 2022 - 17:39 - Spor

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