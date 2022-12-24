24 Ara 2022 - 17:54- Asayiş G: 24 Ara 2022 - 18:23

3 bin 370 paket kaçak elektronik sigara tütün çubuğu ele geçirildi

İzmit ilçesinde bir araçta 3 bin 370 paket kaçak elektronik sigara tütün çubuğu ele geçirildi.
3 bin 370 paket kaçak elektronik sigara tütün çubuğu ele geçirildi mask

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında dün durdurulan bir araçta arama yaptı. Araçta 3 bin 370 paket gümrük kaçağı elektronik sigara tütün çubuğu ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan işlem yapıldı.
# emniyet

24 Ara 2022 - 17:54 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

erol demirbek TÜRK - gümrükten geçmiş , ÇOK MANİDAR DEĞİL Mİ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Aralık 19:47

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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