3 bin 370 paket kaçak elektronik sigara tütün çubuğu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında dün durdurulan bir araçta arama yaptı. Araçta 3 bin 370 paket gümrük kaçağı elektronik sigara tütün çubuğu ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan işlem yapıldı.