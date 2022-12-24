24 Ara 2022 - 17:57- Gündem G: 24 Ara 2022 - 18:07

Petrol-İş’te mevcut yönetim fark attı

Egesil, Ege Kimya, Shell, Gübretaş ve TÜPRAŞ'ta örgütlü olan Petrol İş Sendikası Kocaeli Şubesini 23. Olağan Genel Kurulu bugün Yahya Kaptan’da bulunan Ramada Otel’de gerçekleştirildi. Toplamda 150 delegenin oy kullandığı genel kurulda mevcut başkan Nesimi Yetişoğlu ve Yunus Emre Özdil, başkanlık için yarıştı.

Cihat Polat
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Petrol-İş’te mevcut yönetim fark attı mask
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40 OY FARKLA
Listelerin açıklanması ve delege ve delege adaylarının kürsüde yaptıkları konuşmaların ardından gerilimin tırmandığı ve kavganın eşiğine gelinen Petrol İş’te başkan bir kez daha Nesimi Yetişoğlu oldu. Gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Nesimi Yetişoğlu, 150 delegeden 95’inin oyunu alarak yeni başkan seçilirken diğer başkan adayı Yunus Emre Özdil ise 55 ol aldı.

24 Ara 2022 - 17:57 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
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Doğrucu - O ,kırk farkın 20 su zaten daimi delege ve Tüpraş ta çalınan delegeler. Diğeri de muhalefetle konuşmaya korkan, Tüpraş haricindeki diğer fabrika delegeleri. Yani bu seçimin galibi Muhalefet ve Tüpraş işcisidir ve bu nettir. Tüpraş temsilcilik seçimlerinde görüşmek üzere. Bu daha başlangıç...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Aralık 18:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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