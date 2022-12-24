Petrol-İş’te mevcut yönetim fark attı

40 OY FARKLA
Listelerin açıklanması ve delege ve delege adaylarının kürsüde yaptıkları konuşmaların ardından gerilimin tırmandığı ve kavganın eşiğine gelinen Petrol İş’te başkan bir kez daha Nesimi Yetişoğlu oldu. Gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Nesimi Yetişoğlu, 150 delegeden 95’inin oyunu alarak yeni başkan seçilirken diğer başkan adayı Yunus Emre Özdil ise 55 ol aldı.
40 OY FARKLA
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Hekimoğlu - Hayırlı olsun
Doğrucu - O ,kırk farkın 20 su zaten daimi delege ve Tüpraş ta çalınan delegeler. Diğeri de muhalefetle konuşmaya korkan, Tüpraş haricindeki diğer fabrika delegeleri. Yani bu seçimin galibi Muhalefet ve Tüpraş işcisidir ve bu nettir. Tüpraş temsilcilik seçimlerinde görüşmek üzere. Bu daha başlangıç...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.