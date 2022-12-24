Petrol-İş’te mevcut yönetim fark attı

Doğrucu - O ,kırk farkın 20 su zaten daimi delege ve Tüpraş ta çalınan delegeler. Diğeri de muhalefetle konuşmaya korkan, Tüpraş haricindeki diğer fabrika delegeleri. Yani bu seçimin galibi Muhalefet ve Tüpraş işcisidir ve bu nettir. Tüpraş temsilcilik seçimlerinde görüşmek üzere. Bu daha başlangıç...