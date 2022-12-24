Eriklitepe’de bu yılbaşı Nazi Kampı kuralları geçerli

Eriklitepe, 2011 yılında tabiat parkı olarak ilan edilmiştir. 2013 yılında Eriklitepe'ye yaklaşık 60 ton kapasiteli su deposu yaptırıldı. Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa hayata geçirdiği prestij projesi Erikli Tepe Tabiat Parkı 2018 yılında açıldı. O günden bu yana yaz ve kış sezonunda doğa yürüyüşleri için yoğun rağbet gören Eriklitepe’de bungolov evlerde kalma şansınız da mevcut. 2023’e doğa ile baş başa girmek isteyenlerin de adresi Eriklitepe oldu. Ancak Yılbaşı rezervasyonu yapan vatandaşlar bugün aldıkları mesajla adeta şok oldu. Eriklitepe’den gönderilen mesajda yazan kurallar adeta Nazi Kampı kuralarını anımsattı.
YILBAŞINDA DAHA ÖNEMLİ
Gönderilen uyarı mesajında “Eriklitepe Tabiat Parkı yılbaşı günü konaklayacak misafirlerimize önemli hatırlatma; Sizlerin rezerve yaparken taahhüt ettiğiniz evlerin kullanım talimatnamesinde yer alan kurallardan 7.madde evlerin önünde ve ortak alanlarda alkol alınmaması 9.madde diğer misafirleri rahatsız edecek gürültü,yüksek sesle müzik dinleme 3.madde evlere konaklayan hariç misafir kabul edilmemesi kuralı yılbaşı akşamı için daha fazla önem arz ettiğinden tesisimiz sizlerin huzurlu ve güvenli akşam geçirmenizi sağlamak adına güvenlik personellerimizle sıkça kontrol yapılacağını bu kurallara uymayan misafirlerimizn tahahütname gereği yapılacağı,eğer misafirlerimiz bu konaklama kuralları harici farklı düşünceleri varsa şimdiden konaklama iptali yapılacağı arz olunur.” İfadeleri kullanıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Osmann - Eğer böyle yaşam standartını sınırlayan kuralları varsa biz gidiyoruz, kamp yönetimi elele yeni yıllarını bizim odamızda geçirebiliriler. Haydi size hayırlı işler
Yaşasın Türkiye - hayatımda böyle saçma birşey duymadım görmedim. orada zaten alkol alımı yasak. gelenler bunu da biliyor. bunu insanların gözüne sokar gibi tekrar mesaj atmak nedir. amaç ne? oraya yılbaşı gecesi insanlar ibadet etmeye gitmiyorlar sonuçta. ( isteyen tabiki ibadetini de yapar o ayrı) eylenmek için aileleri ile güzel bir zaman geçirmek için gidiyorlar. utanmasalar eylenmek de yasak yazacaklarmış.
Kanalan Fruk - Dikkatli olun hepinizi bir alana toplarsalar yakabilirler
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.