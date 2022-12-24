Eriklitepe’de bu yılbaşı Nazi Kampı kuralları geçerli

Eriklitepe, 2011 yılında tabiat parkı olarak ilan edilmiştir. 2013 yılında Eriklitepe'ye yaklaşık 60 ton kapasiteli su deposu yaptırıldı. Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa hayata geçirdiği prestij projesi Erikli Tepe Tabiat Parkı 2018 yılında açıldı. O günden bu yana yaz ve kış sezonunda doğa yürüyüşleri için yoğun rağbet gören Eriklitepe’de bungolov evlerde kalma şansınız da mevcut. 2023’e doğa ile baş başa girmek isteyenlerin de adresi Eriklitepe oldu. Ancak Yılbaşı rezervasyonu yapan vatandaşlar bugün aldıkları mesajla adeta şok oldu. Eriklitepe’den gönderilen mesajda yazan kurallar adeta Nazi Kampı kuralarını anımsattı.

YILBAŞINDA DAHA ÖNEMLİ

Gönderilen uyarı mesajında “Eriklitepe Tabiat Parkı yılbaşı günü konaklayacak misafirlerimize önemli hatırlatma; Sizlerin rezerve yaparken taahhüt ettiğiniz evlerin kullanım talimatnamesinde yer alan kurallardan 7.madde evlerin önünde ve ortak alanlarda alkol alınmaması 9.madde diğer misafirleri rahatsız edecek gürültü,yüksek sesle müzik dinleme 3.madde evlere konaklayan hariç misafir kabul edilmemesi kuralı yılbaşı akşamı için daha fazla önem arz ettiğinden tesisimiz sizlerin huzurlu ve güvenli akşam geçirmenizi sağlamak adına güvenlik personellerimizle sıkça kontrol yapılacağını bu kurallara uymayan misafirlerimizn tahahütname gereği yapılacağı,eğer misafirlerimiz bu konaklama kuralları harici farklı düşünceleri varsa şimdiden konaklama iptali yapılacağı arz olunur.” İfadeleri kullanıldı.