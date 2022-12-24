24 Ara 2022 - 18:21- Yaşam G: 24 Ara 2022 - 18:23

Eriklitepe’de bu yılbaşı Nazi Kampı kuralları geçerli

Gölcük’te bulunan Eriklitepe Milli Parkı içerisindeki bungolov evlerde yeni yıla girmek isteyenlere gönderilen hatırlatma Nazi Kamplarını aratmadı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Eriklitepe’de bu yılbaşı Nazi Kampı kuralları geçerli mask

Eriklitepe, 2011 yılında tabiat parkı olarak ilan edilmiştir. 2013 yılında Eriklitepe'ye yaklaşık 60 ton kapasiteli su deposu yaptırıldı. Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa hayata geçirdiği prestij projesi Erikli Tepe Tabiat Parkı 2018 yılında açıldı. O günden bu yana yaz ve kış sezonunda doğa yürüyüşleri için yoğun rağbet gören Eriklitepe’de bungolov evlerde kalma şansınız da mevcut. 2023’e doğa ile baş başa girmek isteyenlerin de adresi Eriklitepe oldu. Ancak Yılbaşı rezervasyonu yapan vatandaşlar bugün aldıkları mesajla adeta şok oldu. Eriklitepe’den gönderilen mesajda yazan kurallar adeta Nazi Kampı kuralarını anımsattı.

YILBAŞINDA DAHA ÖNEMLİ
Gönderilen uyarı mesajında “Eriklitepe Tabiat Parkı yılbaşı günü konaklayacak misafirlerimize önemli hatırlatma; Sizlerin rezerve yaparken taahhüt ettiğiniz evlerin kullanım talimatnamesinde yer alan kurallardan 7.madde evlerin önünde ve ortak alanlarda alkol alınmaması 9.madde diğer misafirleri rahatsız edecek gürültü,yüksek sesle müzik dinleme 3.madde evlere konaklayan hariç misafir kabul edilmemesi kuralı yılbaşı akşamı için daha fazla önem arz ettiğinden tesisimiz sizlerin huzurlu ve güvenli akşam geçirmenizi sağlamak adına güvenlik personellerimizle sıkça kontrol yapılacağını bu kurallara uymayan misafirlerimizn tahahütname gereği yapılacağı,eğer misafirlerimiz bu konaklama kuralları harici farklı düşünceleri varsa şimdiden konaklama iptali yapılacağı arz olunur.” İfadeleri kullanıldı.
# Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi

24 Ara 2022 - 18:21 - Yaşam

Muhabir  Cihat Polat

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Osmann - Eğer böyle yaşam standartını sınırlayan kuralları varsa biz gidiyoruz, kamp yönetimi elele yeni yıllarını bizim odamızda geçirebiliriler. Haydi size hayırlı işler

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 24 Aralık 20:13
02

Yaşasın Türkiye - hayatımda böyle saçma birşey duymadım görmedim. orada zaten alkol alımı yasak. gelenler bunu da biliyor. bunu insanların gözüne sokar gibi tekrar mesaj atmak nedir. amaç ne? oraya yılbaşı gecesi insanlar ibadet etmeye gitmiyorlar sonuçta. ( isteyen tabiki ibadetini de yapar o ayrı) eylenmek için aileleri ile güzel bir zaman geçirmek için gidiyorlar. utanmasalar eylenmek de yasak yazacaklarmış.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 24 Aralık 19:53
01

Kanalan Fruk - Dikkatli olun hepinizi bir alana toplarsalar yakabilirler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Aralık 18:34
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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