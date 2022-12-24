Vatandaş ilaç kuyruğunda!

Havaların soğuması ile beraberinde gelen grip, enfeksiyon ve salgın hastalıklar nedeniyle hastaneler ve nöbetçi eczanelerde yoğunluk oluştu. Vatandaşların, Kocaeli Devlet Hastanesi çevresinde bulunan nöbetçi eczanelere girebilmek için saatlerce sırada bekledikleri görüldü. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle kepenk kapatan eczanelerin sayısı arttı. Geçtiğimiz haftalarda Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı’dan aldığımız görüşlere göre ise Türkiye ve Kocaeli genelinde ilaç kıtlığı yaşanmaya devam ediyor. Vatandaşlar ise ilaç bulabilmek için geç saatlere kadar kuyrukta bekliyor.