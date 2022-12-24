Havaların soğuması ile beraberinde gelen grip, enfeksiyon ve salgın hastalıklar nedeniyle hastaneler ve nöbetçi eczanelerde yoğunluk oluştu. Vatandaşların, Kocaeli Devlet Hastanesi çevresinde bulunan nöbetçi eczanelere girebilmek için saatlerce sırada bekledikleri görüldü. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle kepenk kapatan eczanelerin sayısı arttı. Geçtiğimiz haftalarda Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı’dan aldığımız görüşlere göre ise Türkiye ve Kocaeli genelinde ilaç kıtlığı yaşanmaya devam ediyor. Vatandaşlar ise ilaç bulabilmek için geç saatlere kadar kuyrukta bekliyor.
24 Ara 2022 - 22:27- Sağlık Güncelleme: 24 Ara 2022 - 22:31
Vatandaş ilaç kuyruğunda!
Kocaeli’de artan grip hastalıkları ve ilaç kıtlığı nedeniyle nöbetçi eczanelerin önünde uzun kuyruklar oluştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.