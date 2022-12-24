24 Ara 2022 - 22:27- Sağlık G: 24 Ara 2022 - 22:31

Vatandaş ilaç kuyruğunda!

Kocaeli’de artan grip hastalıkları ve ilaç kıtlığı nedeniyle nöbetçi eczanelerin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
Vatandaş ilaç kuyruğunda! mask
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Havaların soğuması ile beraberinde gelen grip, enfeksiyon ve salgın hastalıklar nedeniyle hastaneler ve nöbetçi eczanelerde yoğunluk oluştu. Vatandaşların, Kocaeli Devlet Hastanesi çevresinde bulunan nöbetçi eczanelere girebilmek için saatlerce sırada bekledikleri görüldü. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle kepenk kapatan eczanelerin sayısı arttı. Geçtiğimiz haftalarda Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı’dan aldığımız görüşlere göre ise Türkiye ve Kocaeli genelinde ilaç kıtlığı yaşanmaya devam ediyor. Vatandaşlar ise ilaç bulabilmek için geç saatlere kadar kuyrukta bekliyor.
# Vatandaşlar, türkiye

24 Ara 2022 - 22:27 - Sağlık

Muhabir  Dilara Polat

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