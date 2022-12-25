Şimdi kamp zamanı!

Kırklareli maçı hazırlıklarına 10 Ocak Salı gününden itibaren devam edilecek. Takımdan ayrılmak istediklerini yönetime bildiren ve izin alan Yiğitali Bayrak ile Mehmet Taş kamp kadrosunda yer almadı. Bir grup futbolcu otobüsle Antalya’ya giderken, diğer grup ise doğrudan Antalya’da olacak. Takım Antalya’da saat 15.00’te toplanacak ve akşam ilk antrenmanına çıkacak.

KAMP KADROSU

Alpay Çelebi

Anıl Emre Yılmaz

Atila Turan

Bedirhan Yıldız

Beykan Şimşek

Cem Ekinci

Diogo Özçakmak

Eren Bilen

Gökhan Değirmenci

Hazarhan Karaca

İlyas Kubilay Yavuz

İsmet Yumakoğulları

Mehmet Sak

Mehmet Yılmaz

Mertan Caner Öztürk

Mesut Can Tunalı

Okan Eken

Samed Ali Kaya

Tayfun Aydoğan

Yağız Gül

Yalçın Kılınç

Yiğit Canguru

Yusuf Cihat Çelik

Yusuf Efe Yaman

Furkan Uludaş