Şimdi kamp zamanı!

Kırklareli maçı hazırlıklarına 10 Ocak Salı gününden itibaren devam edilecek. Takımdan ayrılmak istediklerini yönetime bildiren ve izin alan Yiğitali Bayrak ile Mehmet Taş kamp kadrosunda yer almadı. Bir grup futbolcu otobüsle Antalya’ya giderken, diğer grup ise doğrudan Antalya’da olacak. Takım Antalya’da saat 15.00’te toplanacak ve akşam ilk antrenmanına çıkacak.
KAMP KADROSU
Alpay Çelebi
Anıl Emre Yılmaz
Atila Turan
Bedirhan Yıldız
Beykan Şimşek
Cem Ekinci
Diogo Özçakmak
Eren Bilen
Gökhan Değirmenci
Hazarhan Karaca
İlyas Kubilay Yavuz
İsmet Yumakoğulları
Mehmet Sak
Mehmet Yılmaz
Mertan Caner Öztürk
Mesut Can Tunalı
Okan Eken
Samed Ali Kaya
Tayfun Aydoğan
Yağız Gül
Yalçın Kılınç
Yiğit Canguru
Yusuf Cihat Çelik
Yusuf Efe Yaman
Furkan Uludaş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.