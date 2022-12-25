25 Ara 2022 - 13:28- Ekonomi G: 25 Ara 2022 - 13:36

Turist sayısı 42 milyonu aştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kasım ayı turizm istatistiklerine göre yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,6 artışla 2,5 milyon oldu. 2019 Kasım ayına kıyasla ise artış yüzde 16,5'te kaldı. Kasım ayıyla birlikte 2022'de yabancı ziyaretçi sayısı 42 milyonu aştı.
Turist sayısı 42 milyonu aştı mask

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 yılı Kasım ayı giriş-çıkış yapan yabancı ve vatandaşlar verilerini paylaştı. Buna göre yılı Kasım ayında yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,64 oranında bir artış göstererek 2 milyon 551 bin 483 oldu.

Kasım ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya yüzde 12,25 ile birinci, Bulgaristan yüzde 9,12 ile ikinci, Almanya yüzde 8,13 ile üçüncü sırada yer aldı. Almanya'yı İran ve Gürcistan izledi.

Ocak-Kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84,77 artış göstererek 42 milyon 164 bin 954 olarak gerçekleşti.

Ocak - Kasım döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya yüzde 13 ile birinci, Rusya Fed. yüzde 11,73 ile ikinci, İngiltere yüzde 7,83 ile üçüncü sırada bulundu. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran izledi.

2022 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçinin yüzde 2.16'sı günübirlikçilerden oluştu.

"2022 yılında 51,5 milyon ziyaretçi hedefliyoruz"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının ve bağlı kuruluşlarının 2023 Yılı Bütçe sunumunda ziyaretçi saysına ilişkin hedefleri paylaşmıştı.

Bakan Ersoy, ziyaretçi sayısına ilişkin hedeflerini açıklayarak, "2022 yıl sonu hedefimizi 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir olarak bir kez daha yukarı yönlü revize ediyoruz. 2023'te hedeflerimiz çok daha büyük. 60 milyon ziyaretçi ve 56 milyar dolar gelir. Tüm bu rakamlar bize şunu gösteriyor. Yeni Türkiye Yüzyılında biz, turizmde Türkiye olarak artık süper ligdeyiz. Bu işi en üst seviyede yapan ülkeleri rakip olarak görüyor ve hedeflerimize uygun bir şekilde ilerliyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bloomberg

# türkiye, Vatandaşlar

25 Ara 2022 - 13:28 - Ekonomi

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