Binalarının yıkılması ve enkazının döküm sahasına taşınması işi ihale edilecek

Belediyemizce 05.01.2023 Perşembe günü saat 15.00’da Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda, Gölcük Kentsel Dönüşümü Kapsamında 04.05.2015 tarih ve 2015/7777 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ‘Riskli Alan’ ilan edilen Gölcük Merkez Mahallesi sınırları içerisindeki 36.466 m²’lik 1. Etap kısmında bulunan binalarının yıkılması ve enkazının döküm sahasına taşınması işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecek

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