Belediyemizce 05.01.2023 Perşembe günü saat 15.00’da Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda, Gölcük Kentsel Dönüşümü Kapsamında 04.05.2015 tarih ve 2015/7777 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ‘Riskli Alan’ ilan edilen Gölcük Merkez Mahallesi sınırları içerisindeki 36.466 m²’lik 1. Etap kısmında bulunan binalarının yıkılması ve enkazının döküm sahasına taşınması işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecek
25 Ara 2022 - 13:50- Gündem Güncelleme: 25 Ara 2022 - 13:56
Binalarının yıkılması ve enkazının döküm sahasına taşınması işi ihale edilecek
İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Binalarının yıkılması ve enkazının döküm sahasına taşınması işi ihale edilecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.