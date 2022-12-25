Ekmek Alım ve Dağıtım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak
25 Ara 2022 - 13:56- Gündem Güncelleme: 25 Ara 2022 - 14:00
Halk büfeleri için ekmek alınacak
İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Halk büfeleri için ekmek alınacak
SERVİS ŞOFÖRÜ ARANIYOR
Yenikent - 60 Evler- Derince - İzmit bölgelerinde ikamet eden E Sınıfı ehliyetli servis şoförleri aranıyor. Telefon : 02623227057
MALİYE ANLAŞMALI MATBAA
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Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL0262 323 39 17
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.