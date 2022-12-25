Köprü ikmal inşaatı yaptırılacak

Darıca İlçesi Osmangazi Köprü İkilemesi ve Bağlantı Yolu İkmal İnşaatı Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

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