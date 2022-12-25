25 Ara 2022 - 14:00- Gündem G: 25 Ara 2022 - 14:04

Köprü ikmal inşaatı yaptırılacak

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Köprü ikmal inşaatı yaptırılacak

25 Ara 2022 - 14:00 - Gündem

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