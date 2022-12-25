25 Ara 2022 - 14:08- Asayiş G: 25 Ara 2022 - 14:11

CHP’li Müzehher Demir yaşamını yitirdi

Gebze kent siyasetinde aktif rol alan CHP’li Müzehher Demir hayatını kaybetti
CHP’li Müzehher Demir yaşamını yitirdi mask

Cumhuriyet Halk Partisi Gebze Kadın Kolları Kurultay delegesi olan, Dr. İsmail Demir'in eşi Müzehher Demir hayatını kaybetti. Demir'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Gebze Çoban Mustafapaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karamürsel Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
# Kadın

25 Ara 2022 - 14:08 - Asayiş

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