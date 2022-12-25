25 Ara 2022 - 15:15- Ekonomi G: 25 Ara 2022 - 16:44

Otomotiv devi üretime ara veriyor

Tofaş Otomobil Fabrikası üretime 15 gün ara veriyor. 6 bin işçinin çalıştığı otomotiv devi 30 Aralık'ta şalter indirecek.
Otomotiv devi üretime ara veriyor mask

Otomotiv devi Tofaş Otomobil A.Ş.'nin Bursa'daki fabrikası yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebiyle 15 gün üretime ara veriyor.

Dev tesiste 30 Aralık'ta duracak üretim 16 Ocak'ta başlayacak.

DOBLO'NUN AMERİKA VE EURO MARKET ÜRETİMİ BİTİYOR

TOFAŞ'ın Yeni Fiat Doblo modelinin, Stellantis'in İspanya'daki Vigo fabrikasında üretileceği kamuoyu ile paylaşılmasının ardından gözler Bursa'daki fabrikaya çevrilmişti. 2022 yılı sonuna kadar TOFAŞ Fabrikası'nda devam edeceği açıklanan mevcut Fiat Doblo modelinin üretiminin ihracat pazarlarından gelen talep doğrultusunda Türkiye, Kuzey Amerika, Kanada, Orta Doğu ve Afrika için 2023 yıl sonuna kadar uzatılması dahil, Tofaş Fabrikası'nda üretilecek yeni ürünler konusundaki çalışmalar ve değerlendirmeler devam ederken, kesinleşen önemli bilgilerin kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi

Yeni yıla girmeye hazırlanan fabrikada Amerika'ya üretilen Doblo'nun 636 modeli ile Euro Market için üretilen Doblo 263 modelinin 2022 yılı sonu itibariyle bir daha üretilmeyeceği, Doblo 263 modelinin Türkiye Market üretimlerinin ise 2023 sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

# türkiye, otomobil

25 Ara 2022 - 15:15 - Ekonomi

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