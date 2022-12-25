25 Ara 2022 - 15:30- Siyaset G: 25 Ara 2022 - 15:36

“BBP’nin Kocaeli’den bir milletvekili olacak”

BBP olarak yaklaşan seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yalnız bırakmayacaklarını dile getiren BBP İl Başkanı Metehan Küpçü, “Kısır çekişmelerin içine bizi çekmek isteyenler başaramayacak. Parti olarak Kocaeli’den bir vekil alacağız” dedi
“BBP’nin Kocaeli’den bir milletvekili olacak” mask

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli İl Koordinatörü Metahan Küpçü, yaptığı yazılı bir açıklama ile 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini dile getirdi. Kapalı kapılar arkasında emperyalist güçlerle anlaşma yaparak Türkiye’nin yönetimini ele geçirip, ülkenin tüm kazanımlarını kaybettirecek olanların yanında olmayacaklarını ifade eden BBP’li Küpçü, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yalnız bırakmayacağız” dedi.

“ERDOĞAN’I YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Konuya ilişkin bir açıklama gerçekleştiren Küpçü, “Önümüzde Amerika Başkanı Joe Biden ile dostlarının ittifakı ve diğer tarafta da yerli ve milli olanların ülkeyi yönetmek için girecekleri bir seçim var. Tabii ki bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı seçtireceğiz. Tarihten bugüne üzerimizdeki sorumluluğu yerine getireceğiz. Kimse bizden Erdoğan’ı yalnız bırakmamızı beklemesin, biz her zaman olduğu gibi yine haktan ve hakikatten yana olacağız” diye konuştu.

“DESTİCİ NE DERSE O OLACAK”

Milletvekili seçimleri öncesinde BBP’yi tartışmalara dahil etmeye çalışanlara da cevap veren Küpçü, “Önümüzde milletvekili seçimleri var ve bizi tartışmaların içine çekmeye çalışıyorlar. BBP kurumsal yapıda halkına hizmet etmektedir. İnşallah bizim Kocaeli’den bir vekilimiz olacak. Bu konuda takdir liderimiz Mustafa Destici’dedir. Kendileri neyi uygun görürse biz ona uyacağız. Bizi kısır tartışmalara çekmeye çalışanlara tavsiyem bizi bölemeyeceksiniz. Kocaeli teşkilatları hiç olmadığı kadar güçlü ve liderine bağlı yolunda ilerlemektedir” dedi.

# türkiye

25 Ara 2022 - 15:30 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Eski Alperen - Ben Alperen Ocağındayken Ak Parti ile birlik olma lafı geçtiğinde ortalık ayağa kalkmıştı. Nasıl böyle bir laf söylenir diye. O zaman apartman dairesinden hallice bir yerde idi Ocak. El broşürlerini bğyğklerimi kendi maaşlarıyla bastırırdı. Ak Parti'nin stepnesi olduktan sonra bakıyorum da heryerde binalarınız afişleriniz etkinlikleriniz size tahsis edilen yerler. Yazık gerçekten

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Aralık 16:18
01

Hakan - 10 mv çıkarırız diyemiyorsun ama biri bile rüyanda görsen inanma kardeşşş

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Aralık 15:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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