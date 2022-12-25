“BBP’nin Kocaeli’den bir milletvekili olacak”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli İl Koordinatörü Metahan Küpçü, yaptığı yazılı bir açıklama ile 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini dile getirdi. Kapalı kapılar arkasında emperyalist güçlerle anlaşma yaparak Türkiye’nin yönetimini ele geçirip, ülkenin tüm kazanımlarını kaybettirecek olanların yanında olmayacaklarını ifade eden BBP’li Küpçü, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yalnız bırakmayacağız” dedi.

“ERDOĞAN’I YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Konuya ilişkin bir açıklama gerçekleştiren Küpçü, “Önümüzde Amerika Başkanı Joe Biden ile dostlarının ittifakı ve diğer tarafta da yerli ve milli olanların ülkeyi yönetmek için girecekleri bir seçim var. Tabii ki bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı seçtireceğiz. Tarihten bugüne üzerimizdeki sorumluluğu yerine getireceğiz. Kimse bizden Erdoğan’ı yalnız bırakmamızı beklemesin, biz her zaman olduğu gibi yine haktan ve hakikatten yana olacağız” diye konuştu.

“DESTİCİ NE DERSE O OLACAK”

Milletvekili seçimleri öncesinde BBP’yi tartışmalara dahil etmeye çalışanlara da cevap veren Küpçü, “Önümüzde milletvekili seçimleri var ve bizi tartışmaların içine çekmeye çalışıyorlar. BBP kurumsal yapıda halkına hizmet etmektedir. İnşallah bizim Kocaeli’den bir vekilimiz olacak. Bu konuda takdir liderimiz Mustafa Destici’dedir. Kendileri neyi uygun görürse biz ona uyacağız. Bizi kısır tartışmalara çekmeye çalışanlara tavsiyem bizi bölemeyeceksiniz. Kocaeli teşkilatları hiç olmadığı kadar güçlü ve liderine bağlı yolunda ilerlemektedir” dedi.