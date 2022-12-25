25 Ara 2022 - 15:37- Eğitim G: 25 Ara 2022 - 15:41

Prof. Derman, BİLNET öğrencileri ile buluştu

Özel Kocaeli BİLNET Okullarında bu yıl ilki gerçekleştirilen astronomi ve uzay bilimleri konulu seminerde ortaokul ve lise öğrencileri Astronomi Profesörü Ethem Derman ile buluştu
Prof. Derman, BİLNET öğrencileri ile buluştu mask
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Prof. Dr. İbrahim Ethem Derman, Özel Kocaeli BİLNET Ortaokulu öğrencileriyle “Astronomi İlginç Bir Bilimdir” ve BİLNET Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileriyle de “Evrende Yalnız mıyız?” seminerlerinde bir araya geldi. Öğrencilerin uzaya ve evrene olan merakını birikim ve tecrübeleri somutlaştıran Derman, gezegenler, yıldızlar, takımyıldızları, öte gezegenler, bulutsular ve gökadalar gibi çeşitli başlıklarla sunumunu gerçekleştirdi.

GENÇLERİN SORULARINI YANITLADI

Pek çok alanda olduğu gibi astronomide de matematik gibi temel bilimlerin önemli olduğuna dikkat çeken Derman, gök cisimlerinin büyüklüğü ve dünyaya göre konumlarını öğrencilerin anlayabilmesi için benzetmeler yaparak, örneklerle somutlaştırdı. Prof. Dr. İbrahim Ethem Derman, öğrencilerin merak ettiği “Güneş’in doğumu nasıl gerçekleşti?”, “Yıldızların renkleri neden farklı?”, “Evrende başka bir gezegende yaşayabilir miyiz?” ya da “Evrende yaşayan tek canlı biz miyiz?” gibi sorularına ilişkin aydınlatıcı paylaşımlarda bulundu.

SEMİNERLER DEVAM EDECEK

Kurumdan yapılan açıklamada Özel Kocaeli BİLNET Okulları’nın 21. yüzyıl becerilerini öğrencilerine kazandırmak için okul içi ve okul dışı etkinliklerle zenginleştirilmiş programlarına bundan sonraki dönemlerde de devam edeceği belirtildi.

# Okul

25 Ara 2022 - 15:37 - Eğitim

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