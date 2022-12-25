25 Ara 2022 - 15:46- Ekonomi G: 25 Ara 2022 - 15:53

Tüm kayıtlı numaralara borç uyarısı gidecek

Tüketicilerin mobil ve sabit telefon, internet, kablo tv ve uydu hizmeti borçlarına ilişkin yeni düzenlemeyle, borçlu tüketicilere TC kimlik numaralarına kayıtlı tüm aktif telefon numaralarından bilgilendirme yapılacak.
Tüm kayıtlı numaralara borç uyarısı gidecek mask

Ölen kişilerin varisleri e-Devlet üzerinden borç-alacak sorgulaması yapabilecek. İşletmeciler, ölen abonenin hattını kısıtlayabilecek ya da kapatabilecek. Böylece hayatını kaybeden kişinin üzerine bulunan internet ve mobil abonelik gibi aboneliklerin devamının önüne geçilecek.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tüketicilerin mobil ve sabit telefon, internet, kablo TV ve uydu hizmetlerindeki borç ve alacaklarına ilişkin bilgi alma ve iade süreçlerini kolaylaştırmak için mevcut düzenlemede değişikliğe gidiyor.

BİREYSEL TÜKETİCİLER

Hazırlanan karar taslağına göre, bireysel abonelerin yanı sıra, şirket gibi tüzel aboneler de elektronik haberleşme sektöründeki borçlarını ve depozito gibi alacaklarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler. Şirket ya da bireysel tüketicilerin ödenmemiş borcu olması halinde, bağlantı kesme işleminden önceki son uyarı mektubu gönderilmeden, tüm aktif mobil numaralarına kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacak. Borçlu tüketicilere, kullandıkları telefon hattının iptali gibi nedenlerle ulaşılamaması durumunda, bu kişilerin TC kimlik numaralarına kayıtlı tüm aktif mobil telefon numaralarına kısa mesaj ile bilgilendirme mesajı ulaştırılacak.

E-DEVLET KONTROLÜ

Taslak düzenlemeye göre vefat eden kişilerin varisleri de e-Devlet üzerinden borç alacak sorgulaması yapabilecekler. Ayrıca işletmeciler, varisler tarafından devir talebi olmaması durumunda vefat eden kişinin hattını kısıtlayabilecek ya da kapatabilecek. Böylece hayatını kaybeden kişinin üzerine bulunan internet ve mobil abonelik gibi aboneliklerin devamının önüne geçilecek. (Mithat YURDAKUL/ Milliyet)

# karar

25 Ara 2022 - 15:46 - Ekonomi

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