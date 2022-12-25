25 Ara 2022 - 15:56- Teknoloji G: 25 Ara 2022 - 15:58

Türk Telekom’dan girişimci müşteri temsilcisi hizmeti

Türk Telekom’un müşteri deneyimi şirketi Assistt, çağrı merkezi sektöründe çalışmak isteyenleri ‘kendi işinin patronu’ olmaya davet ediyor.
Türk Telekom’dan girişimci müşteri temsilcisi hizmeti mask

Uygulamaya koyduğu ‘girişimci müşteri temsilcisi’ modeli ile şirket, çalışma hayatının ofis, mesai saati gibi sınırlamalarına tâbi olmadan, çalışma yerini ve süresini kendisi belirlemek ve iş dünyasına girişimci olarak adım atmak isteyenlere hitap ettiği belirtilen yeni bir uygulamayı devreye aldı.

25 Ara 2022 - 15:56 - Teknoloji

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