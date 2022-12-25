Türk Telekom’dan girişimci müşteri temsilcisi hizmeti

Uygulamaya koyduğu ‘girişimci müşteri temsilcisi’ modeli ile şirket, çalışma hayatının ofis, mesai saati gibi sınırlamalarına tâbi olmadan, çalışma yerini ve süresini kendisi belirlemek ve iş dünyasına girişimci olarak adım atmak isteyenlere hitap ettiği belirtilen yeni bir uygulamayı devreye aldı.