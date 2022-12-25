Tapuda yeni dönem!

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde tapu harcı ödenmesi gerekiyor. Tapu harcı, alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı yüzde 2 olmak üzere satış bedeli üzerinden yüzde 4 olarak tahsil ediliyor. Tapu işlemi için; tapu dairesi tercih edilirse yalnızca tapu harcı ödenirken, işlem noterde gerçekleştirilirse tapu harcına ek olarak noter ücreti de ödenmesi gerekecek. Noter ücreti taşınmazın değerine göre 500 liradan az ve 4 bin liradan fazla olamayacak. Bu miktarlar, her yıl yeniden değerleme oranına göre düzenlenecek.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından tapu kayıt örneği ve diğer belgeler, tapu bilişim sistemi aracılığıyla noterlerle paylaşılacak. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’nden (TAKBİS) noterliklerin veri alabilmesi için teknik hazırlıklar sürüyor.

Taşınmazın ilgili belgelerinin eksik olduğu durumda ise bu belgeler sistem üzerinden talep edilecek ve eksiklikler tapu müdürlüğü tarafından sisteme aktarılacak.

Noterlerce hak sahibi belirlendikten ve taşınmazın satışına engel hukuki bir durumun bulunmadığı tespit edildikten sonra taşınmaz satış sözleşmesi yapılacak. Satış sözleşmesi taraflar tarafından imzalanınca noter, tapu bilişim sisteminden yevmiye numarası alarak sözleşmeyi de sisteme kaydedecek.

Mynet’te yer alan habere göre, sözleşme sisteme kaydolduktan sonra tapu müdürlüğü tarafından taşınmazın tapu siciline tescili yapılacak. Satış sözleşmesiyle birlikte diğer belgeler, noter tarafından sisteme aktarılacak ve fiziki olarak da arşivlenecek. (T24)