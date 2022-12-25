Anadolu Otoyolu Acısu Mahallesi mevkisindeki dinlenme tesislerinde 23 Aralık'ta yerde yatan bir kişi olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından tabancayla vurulduğu belirlenen Y.İ'yi hastaneye kaldırdı. İncelemenin ardından yaralı Y.İ'nin bir araçla olay yerine bırakıldığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin İzmir'de olduğunu belirledi. Ekipler, İzmir'de düzenledikleri operasyonda olaya ilişkin T.Ç. ve G.K'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden T.Ç. tutuklandı, G.K'ye ev hapsi verildi.
25 Ara 2022 - 16:50- Asayiş Güncelleme: 25 Ara 2022 - 17:04
Silahlı yaralama:1 tutuklu,1 ev hapsi
Kartepe ilçesinde bir kişinin tabancayla başından ağır yaralanmasına ilişkin İzmir'de gözaltına alınan 2 kişiden1'i tutuklandı, diğerine ev hapsi cezası verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.