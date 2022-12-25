25 Ara 2022 - 16:50- Asayiş G: 25 Ara 2022 - 17:04

Silahlı yaralama:1 tutuklu,1 ev hapsi

Kartepe ilçesinde bir kişinin tabancayla başından ağır yaralanmasına ilişkin İzmir'de gözaltına alınan 2 kişiden1'i tutuklandı, diğerine ev hapsi cezası verildi.
Silahlı yaralama:1 tutuklu,1 ev hapsi mask

Anadolu Otoyolu Acısu Mahallesi mevkisindeki dinlenme tesislerinde 23 Aralık'ta yerde yatan bir kişi olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından tabancayla vurulduğu belirlenen Y.İ'yi hastaneye kaldırdı. İncelemenin ardından yaralı Y.İ'nin bir araçla olay yerine bırakıldığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin İzmir'de olduğunu belirledi. Ekipler, İzmir'de düzenledikleri operasyonda olaya ilişkin T.Ç. ve G.K'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden T.Ç. tutuklandı, G.K'ye ev hapsi verildi.
# Olay, polis, sağlık, Vatandaşlar, emniyet, yaralı

25 Ara 2022 - 16:50 - Asayiş

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