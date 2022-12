CHP'de art arda istifalar

İstifamı sunuyorum

2003 senesinde başlayan Cumhuriyet Halk Partisi Körfez İlçe Eğitim Sekreteri görevimin tamamlanmasının ardından, 2005-2007 yılları arasında CHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldım. 2019 yılında seçildiğim CHP Körfez İlçe Başkanı olarak 3 yıldır sürdürdüğüm, bu büyük ailenin bir üyesi olmaktan her daim onur duyduğum partimdeki görevimden, Genel Merkezimizin yayınladığı genelge doğrultusunda, milletvekili aday adaylığım için bugün itibari ile istifamı sunuyorum.

Yıldız sözlerine şöyle devam etti:

“Hareket etme noktamız ile ulaşmak istediğimiz yer aynı olsa bile, buna ulaşabileceğimiz pek çok seçeneğimiz vardır. Önemli olan bunu “birlikte” ve en çok da birlikte çok “çalışarak” başarabiliriz. Bu yenilik partimiz ve geleceğimiz için hepimize ilham olsun diliyorum.” diyerek bundan tam 3 yıl evvel seçilerek geldiğimiz ilçe yönetim kurulu arkadaşlarıma nezdinizde bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Önceliğimiz hep sokaklar ve saha çalışmalarımız oldu. Son derece büyük özverilerle, adanmışlıkla görevlerini yapan, birimizin olamadığı noktada bir diğerimizin yetiştiği olağanüstü çaba ve emeklerle çalışan yönetim kurulumuza başkanlık etmiş olmaktan dolayı gurur duyuyorum." dedi.

Teşekkür ediyorum

Göreve geldiğimiz ilk hafta ilçe örgütü binamızı, daha güvenli ve yaş almış üyelerimizin de kolayca gelip ziyaret edebilsinler diye daha ferah olan yeni binamızı satın alarak taşıdıklarını söyleyen Bülent Yıldız, "Aralık 2019’dan bu yana sürdürdüğümüz çalışmalarımızda üyesiz tek bir köyümüz kalmadı ve her köyümüzü bu süreçte defalarca ziyaret ettik. Her seferinde de ailelerinden biri olmayı istedik. Pandemi ile evlerimize kapandığımız süreçte dahi evlerimize sığamadık, ihtiyaç sahiplerine maske, hijyen ve gıda paketlerimizi ulaştırdık. Durmadık, “Bir ihtiyacınız var mı?” diye başka kapıları da çaldık. Haftanın her günü mutlaka bir etkinliğimiz oldu. Kimi zaman planlanmış, kimi zaman da “Haydi çıkıyoruz.” diye gerçekleştirdiğimiz 1576 etkinlik ve çalışmaya ilçe örgütümüzün tüm kademeleri ile birlikte imza attık. Gönülden emek veren tüm partililerimize ve bizlere yüreğini açan değerli Körfez halkına bir kez daha teşekkür ediyorum. Görevler değişir, dönemler değişir… Asıl olan kurucumuz Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı emanetine titizlikle sahip çıkmak ve onu temsil edebilmektir. Bugün bu görevimi teslim ederken, milletvekili aday adaylığımda ve sonrasındaki tüm görevlerimde aynı hassasiyet ve özenle partimi temsil ediyor olacağım." ifadelerini kullandı.