CHP'li İsmet İşeri istifa etti

CHP MYK’nın kararı gereği il ve ilçe yönetimlerinde görev alan yöneticiler milletvekili adayı olmak istiyorlarsa 26 Aralık (bugün) mesai bitimine kadar istifa etmek zorunda. CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ve Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız’ın ardından CHP İl Başkan Yardımcısı ve İl Saymanı İsmet İşeri’de bugün milletvekilliği için istifa dilekçesini İl Sekreteri Bülent Sarı’ya sundu. İstifa dilekçesini sunan İsmet İşeri milletvekilliği aday adayı oldu.

İSMET İŞERİ KİMDİR?

İsmet İşeri, 12 Ocak 1958'de Gölcük'te doğdu. İşletme Fakültesi mezunu ve İşletme Yüksek Lisans eğitimi almış olup, 1984 yılından itibaren Mali Müşavirlik yapmaktadır. Mesleğe başladığı tarihten itibaren Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın çeşitli komisyonlarında, bir süre Gölcük Temsilciliği, 1998-2002 yılları arasında Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu üyeliği (Muhasip Üye), 2002-2004 yılları arasında odanın TESMER (Temel Eğitim Staj Merkezi) Yönetim Kurulu üyeliği, 2006-2008 yılları arasında Meclis Başkanlığı, 2008-2010 yılları arasında yeniden Oda Yönetim Kuruluna seçilerek Oda Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 7 Nisan 2012'de yapılan Gölcük CHP İlçe Kongresinde seçildiği ve aralıksız üç dönem yürüttüğü İlçe Başkanlığı görevinden Gölcük Belediye Başkan aday adaylığı için 12 Kasım 2018'de ayrıldı. CHP Kocaeli İl Saymanı olarak görev yapan İşeri, evli ve 2 çocuk babasıdır.