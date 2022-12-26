26 Ara 2022 - 12:39- Yaşam G: 26 Ara 2022 - 12:43

2022’de 4 bin 700 sokak hayvanı sıcak yuvaya kavuştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Mobil Kısırlaştırma Aracı ile sokak hayvanlarına hizmet verdi. Kaza ve başka sebeplerle merkezlere getirilen 11 bin 900 sokak hayvanına çeşitli tedaviler uygulanırken, 4 bin 700 sokak hayvanı sahiplendirildi.
2022’de 4 bin 700 sokak hayvanı sıcak yuvaya kavuştu mask
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Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Kandıra yolu üzerindeki Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası, 2022 yılında haftanın 7 günü hizmet vermeye devam etti. Hayvanlar için her türlü imkânın sağlandığı merkezde 12 bin sokak hayvanı kısırlaştırıldı.

4 bin 700 hayvana sıcak yuva
2022 yılında Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Mobil Kısırlaştırma Aracı sokak hayvanlarına hizmet verdi. Kaza ve başka sebeplerle merkezlere getirilen 11 bin 900 sokak hayvanına çeşitli tedaviler uygulanırken 4 bin 700 sokak hayvanı sahiplendirildi. Sokak hayvanlarının trafik kazalarından iç-dış parazit uygulamalarına, üst solunum yolu enfeksiyonlarından viral enfeksiyonlara kadar tedavisi sağlandı. Sokak Hayvanlarına yönelik birçok proje geliştiren Büyükşehir Belediyesi, Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası Projesiyle minik dostların tüm bakımlarını üstleniyor. Merkezde kanserden en ufak hastalıklara kadar tüm bakımları yapan Büyükşehir ekipleri sokak hayvanları konusunda Türkiye’ye öncü olurken merkezlerimizi yıl boyu 10 bin 950 vatandaş ziyaret etti.
# türkiye, Büyükşehir Belediyesi, sağlık, kaza

26 Ara 2022 - 12:39 - Yaşam

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