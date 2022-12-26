"Kocaeli genelinde suçlarda yüzde 60 azalma var"

Binanın hayırlı olmasını temenni eden Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, “Huzurun anahtarı güvenliktir. Karakol bizim literatürde devletin, idarenin ve adaletin ilk kapısıdır. Bu sebeple karakolu çok önemsiyoruz. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü olarak suç işlenmeden önlenmeye çalışıyoruz. İstatistiklere baktığımızda 2015 yılından bu yana nüfus yüzde 19 artmasına rağmen Kocaeli genelinde bugün suçlarda yüzde 60’ın üzerinde bir azalma var. Ürettiğimiz güvenlik hizmetinin kalitesinin verimliliğinin artması böyle güzel binalarla oluyor" şeklinde konuştu.

"Çok sevindim ve duygulandım"



Mutlu olduğunu söyleyen şehit Faruk Aslan'ın eşi Fatma Aslan, “Çok sevindim ve duygulandım. Daha önce de eşimin ismi polis merkezine verilmişti. Onu yıkıp eşimin ismini buraya verdiler. Diğer karakolun açılışında da çok duygulanmıştım. Kızım babasının izinden gitti, 2. sınıf emniyet müdürü oldu. Kızım 22 senedir polislik görevini sürdürüyor. Burayı düşünüp yapanlardan, yanımızda olanlardan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Şehit Faruk Aslan, 1955 yılında Amasya’da dünyaya geldi. 1978 yılında polis memuru oldu ve 26 Nisan 1991 yılında terör örgütünün silahlı saldırısı neticesinde şehit oldu. 2 çocuğu var. Kızı babasının izinden giderek 22 yıldır polislik görevini sürdürüyor.