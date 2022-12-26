Asgari ücret artışı neleri değiştirecek?

Yeni asgari ücretin yürürlüğe girmesiyle birlikte 2023 yılındaki SGK primleri, yemek istisnası, işsizlik ödeneği, askerlik prim borçlanması, yaşlı ve engelli aylıkları da zamlanacak.Brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücretteki artış, geçen seneye göre de TL bazında 74.43, dolar bazında yüzde 54.65 artmış oldu. Böylece asgari ücret, dolar bazında da 457 dolar olarak belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı da açıklanan son rakamla birlikte asgari ücretin, son 14 ayda yüzde 200 arttı.

GÜNLÜK YEMEK İSTİSNASI

Yeni yılda asgari ücrete göre yeniden belirlenecek bazı ödeme kalemleri ise şöyle:

Asgari 4/A primi: 3753 TL

Asgari 4/B çiftçi primi: 3452 TL

Asgari 4/B esnaf primi: 3452 TL

Günlük yemek istisnası: 78.9 TL

Asgari ücretli kıdem tazminatı tavanı: 10008 TL

Aylık Genel Sağlık Sigortası Primi: 300.24 TL

İşsizlik ödeneği: 3972 TL (asgari) - 7945 TL (azami)

Günlük işgöremezlik ödeneği:

166.8 TL (yatarak), 222.4 TL (ayakta tedavi)

12 aylık askerlik prim borçlanması: 38430 TL

18 aylık askerlik prim borçlanması: 57646 TL

65 yaş aylığı: 2604 TL

Engelli aylığı: 1739 TL

(Milliyet)