Asgari ücret artışı neleri değiştirecek?

Yeni asgari ücretin yürürlüğe girmesiyle birlikte 2023 yılındaki SGK primleri, yemek istisnası, işsizlik ödeneği, askerlik prim borçlanması, yaşlı ve engelli aylıkları da zamlanacak.Brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücretteki artış, geçen seneye göre de TL bazında 74.43, dolar bazında yüzde 54.65 artmış oldu. Böylece asgari ücret, dolar bazında da 457 dolar olarak belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı da açıklanan son rakamla birlikte asgari ücretin, son 14 ayda yüzde 200 arttı.
GÜNLÜK YEMEK İSTİSNASI
Yeni yılda asgari ücrete göre yeniden belirlenecek bazı ödeme kalemleri ise şöyle:
Asgari 4/A primi: 3753 TL
Asgari 4/B çiftçi primi: 3452 TL
Asgari 4/B esnaf primi: 3452 TL
Günlük yemek istisnası: 78.9 TL
Asgari ücretli kıdem tazminatı tavanı: 10008 TL
Aylık Genel Sağlık Sigortası Primi: 300.24 TL
İşsizlik ödeneği: 3972 TL (asgari) - 7945 TL (azami)
Günlük işgöremezlik ödeneği:
166.8 TL (yatarak), 222.4 TL (ayakta tedavi)
12 aylık askerlik prim borçlanması: 38430 TL
18 aylık askerlik prim borçlanması: 57646 TL
65 yaş aylığı: 2604 TL
Engelli aylığı: 1739 TL
(Milliyet)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.