Eski siyasetçi Ahmet Gül vefat etti

İzmit Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden, Milli Nizam ve Milli Selamet Partisi’nin kurucularından, İlim Yayma Cemiyeti'nde uzun yıllar hizmet eden nalbur, 5 çocuk babası Ahmet Gül(89) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Gül'ün cenazesi öğle namazında Bahçecik Merkez Camii’nden alınarak Bahçecik Mezarlığı’nda toprağa verildi.