26 Ara 2022 - 15:32- Asayiş G: 26 Ara 2022 - 15:34

Eski siyasetçi Ahmet Gül vefat etti

Kentin tanınan eski siyasetçilerinden Ahmet Gül(89) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti
Eski siyasetçi Ahmet Gül vefat etti mask

İzmit Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden, Milli Nizam ve Milli Selamet Partisi’nin kurucularından, İlim Yayma Cemiyeti'nde uzun yıllar hizmet eden nalbur, 5 çocuk babası Ahmet Gül(89) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Gül'ün cenazesi öğle namazında Bahçecik Merkez Camii’nden alınarak Bahçecik Mezarlığı’nda toprağa verildi.
# toprağa verildi

26 Ara 2022 - 15:32 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.035.082 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Metin Süer vefat etti mask
Metin Süer vefat etti
CHP’li Müzehher Demir yaşamını yitirdi mask
CHP’li Müzehher Demir yaşamını yitirdi
Kocaeli'de korkutan yangın mask
Kocaeli'de korkutan yangın
3 bin 370 paket kaçak elektronik sigara tütün çubuğu ele geçirildi mask
3 bin 370 paket kaçak elektronik sigara tütün çubuğu ele geçirildi
Tenis Antrenörü kansere yenik düştü mask
Tenis Antrenörü kansere yenik düştü
Eski eşi tarafından vurulan Esma yaşam savaşını kaybetti mask
Eski eşi tarafından vurulan Esma yaşam savaşını kaybetti
Anket Sizce asgari ücret 9 bin TL olacak mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL