İzmit Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden, Milli Nizam ve Milli Selamet Partisi’nin kurucularından, İlim Yayma Cemiyeti'nde uzun yıllar hizmet eden nalbur, 5 çocuk babası Ahmet Gül(89) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Gül'ün cenazesi öğle namazında Bahçecik Merkez Camii’nden alınarak Bahçecik Mezarlığı’nda toprağa verildi.
26 Ara 2022 - 15:32- Asayiş Güncelleme: 26 Ara 2022 - 15:34
Eski siyasetçi Ahmet Gül vefat etti
Kentin tanınan eski siyasetçilerinden Ahmet Gül(89) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.