Kocaeli Valiliğinden yılbaşı önlemi

Kocaeli Valiliği tarafından, yılbaşı için alınan güvenli tedbirlerini açıkladı. Kocaeli’de yılbaşını huzur, barış ve güvenlik içerisinde geçirmeleri, kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve vatandaşlar istek ve şikâyetlerinin zamanında değerlendirilebilmesi için bir dizi tedbir alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre alınan tedbirler şöyle;

1. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yılbaşı süresince sorumluluk bölgeleri itibarıyla huzur planlarını uygulamaya koyacaklardır. Halkın alışveriş yaptığı yerlerde, otogar, istasyon, liman ve şehir içi otobüs, tramvay duraklarında en üst düzeyde güvenlik tedbirleri alınacak, yaya ve motorlu devriyeler ile şehir içi yollar ve karayolları üzerinde görev yapacak trafik ekipleri veya timlerinin sayıları artırılacak, devriye ve nöbet hizmetleri uygulanacaktır.

2. Gıda üreten iş yerleri ile satışını yapan ve toplu tüketim yerlerinde gıda güvenliğine ve tüketicinin aldatılmasının önlenmesine yönelik kontroller sıklaştırılacaktır.

3. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kaçak, sahte içki üretimi ve dağıtımının engellenmesi noktasında gerekli denetimler yapılarak (yılbaşı gecesi dahil), sahte, bandrolsüz içki satışı yapanların tespiti ile haklarında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.

4. Belediyelerce toplu taşıma araçlarının seferlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla gerekli tedbirler önceden planlanacak, itfaiye, su, kanalizasyon ve doğalgaz arıza ekipleri hazır hale getirilecek ve nöbetçi memurlukları vatandaş müracaatlarına açık tutulacaktır.

5. Yılbaşında halkın sağlıkla ilgili problemlerinin çözümlenmesi için hastane ve sağlık kuruluşlarında nöbetçi personel bulundurulması konusunda üst yöneticiler tarafından önceden planlama yapılacaktır.

6. Elektrik arızalarına anında müdahale için SEDAŞ İl Koordinatörlüğü tarafından yeteri kadar ekip göreve hazır bulundurulacaktır.

7. Telefon arızalarına karşı İl Telekom Müdürlüğü arıza ekiplerini hazır bulunduracaktır.

8. Yerleşim yerleri içerisinde, işyerleri ve apartman altlarında sıvılaştırılmış petrol gazı tüpleri satışı yapılan bayilerin herhangi bir tehlike arz etmemeleri için mevzuatta belirlenen ve bulundurmaları gereken tüp miktarını aşıp aşmadıkları ile tehlike arz edip etmediği hususlarında gerekli denetim ile kontrolleri Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Belediyeler tarafından yapılacaktır.

9. Yılbaşında meydana gelebilecek sel, su baskını, aşırı kar yağışı, fırtına, yangın vb. doğal afetlere anında müdahale ve yolların trafiğe açık tutulması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Karayolları 14. Şube Şefliği ile ilgili belediyelerin üst yöneticileri tarafından önceden planlama yapılacak, yeterli ekip, araç ve teçhizatları ile birlikte hizmete hazır halde bulundurulacaktır.

İlimizde yılbaşının huzur ve güvenlik içerisinde kutlanmasına yönelik olarak; halkımızın her türlü şikâyet ve taleplerini iletecekleri telefon numaraları aşağıya çıkarılmış olup, yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini, her kademedeki personelin görevlerini üstün hizmet ve sorumluluk anlayışı içerisinde yerine getirmelerini ve uygulamanın birim üst yöneticileri tarafından bizzat takip edilmesini, Kaymakamlıkların da ilçelerinde benzer tedbirleri almalarını herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesini önemle rica ederim.