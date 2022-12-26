MotorBurda motosiklet tutkunlarını kahve içmeye davet ediyor!

MotorBurda, ilimizin köklü aile şirketlerinden biri olan Kocaeli Kaya Şirketler Topluluğu bünyesinde, sektördeki lider markaların yer aldığı bir mağaza olarak 2020 yılında açıldı. Bugün başta Kocaeli olmak üzere farklı illerde de alt bayilikler veren MotorBurda 2021 yılında açtığı beş yeni showroom ile hizmet vermeye devam ediyor. MotorBurda markası şimdi de yeni yıla kadar showroomu ziyaret eden motosiklet kullanıcılarına kahve ikram edecek.

KAHVE İKRAMI!

Belirli ürünlerde kampanya düzenlediklerini söyleyen MotorBurda Genel Müdürü İbrahim Aydoğdu, “Müşteri memnuniyeti bizler için çok kıymetli. Yıl sonuna kadar düzenlediğimiz kampanyaları misafirlerimize anlatmak onları mağazamızda ağırlamak bizler için çok heyecan verici bu nedenle tüm motosiklet severleri İzmit şubemize kahve içmeye davet ediyoruz. Müşterilerimiz kahvesini yudumlarken motosiklet modellerimizi rahatça inceleyebilecek, uzman satış danışmanlarımızdan detaylı bilgi alabilecekler” ifadelerini kullanarak motosiklet tutkunlarını kahve içmeye davet etti.

KULLANICILARIN TERCİHİ 50CC

MotorBurda Genel Müdürü İbrahim Aydoğdu, “Motosiklet kullanıcları başlangıçta 50cc model motosikletleri tercih etmekte, trafiğe çıkıp kendilerini geliştirdikten sonra ise bir üst modele geçiyorlar. Bu yüzden yeni motosiklet kullanmaya başlayanlara satışını yaptığımız RKS ve KÜBA markalarımızın 50cc modellerini öneriyoruz” dedi. Aydoğdu, ”Motosiklet kullanıcıları tarafından çok tercih edilen RKS Bitter 50cc model motosikletimiz daha önce 33.988 Tl’ye satılırken yeni yıla kadar geçerli olacak şekilde 31.000 Tl’ye düşürdük” diyerek özellikle RKS’nin Bitter 50cc modelinde kampanya gerçekleştirdiklerini belirtiyor. (Kampanya geçerlilik tarihi 05.01.2023)

HANGİ MARKALAR SATILMAKTA?

MotorBurda’da; RKS, KUBA, Benelli, Maserati başta olmak üzere sektördeki lider markaların Motosiklet, Scooter, E-Bike, E-Scooter, Kask ve tüm Aksesuar / Ekipmanların satışı yapılmakta. Sizler de kaliteli hizmet almak ve bir kahve içmek için MotorBurda mağazasını ziyaret edebilirsiniz.

İLETİŞİM

Adres: Körfez Mh, Ankara Karayolu Cd No:22, 41040 İzmit/Kocaeli

Telefon: 0 (262) 333 1 333

Web Sitesi: Motorburda.com.tr