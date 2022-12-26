26 Ara 2022 - 15:56- Siyaset G: 26 Ara 2022 - 16:02

CHP’den emekli maaşları için kanun teklifi

CHP, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
CHP’den emekli maaşları için kanun teklifi mask

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzasını taşıyan kanun teklifi, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik öngörüyor.

Teklifle, emekli aylıklarının da net asgari ücret seviyesine yükseltilmesi, işçi emeklilerinin toplu iş sözleşmelerinden kamu emeklileri gibi yararlanabilmesi, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylık ve gelir artışlarında milli gelirdeki artıştan pay alabilmeleri amaçlanıyor.

TAHAMMÜL EDİLEMEYECEK BOYUTLARDA

Teklifin gerekçesinde, AKP’nin yanlış ekonomi politikalarıyla enflasyon ve hayat pahalılığının tahammül edilemeyecek boyutlara tırmandığı öne sürüldü.

TÜİK rakamlarına göre enflasyonun yüzde 80’in üzerine çıktığı, elektrik, doğal gaz ve su faturalarının arttığı, konut kiralarının ise baş edilemeyecek noktalara ulaştığı ifade edildi.

Gerekçede, “Bu sorunlar karşısında AKP etkili önlemler alamamış, özellikle emeklileri açlık sınırının çok altında bir gelirle yaşamaya mecbur bırakmıştır. Bu tablonun tersine çevrilebilmesi için emeklilerin aylık gelirleri ile bayram ikramiyelerinin iyileştirilmesi emeklilere borcumuzdur.” ifadeleri yer aldı. (AA)

# AKP, sağlık, chp, kamu, elektrik

26 Ara 2022 - 15:56 - Siyaset

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Yorumlar

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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