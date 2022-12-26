Olaylı maç Osmanlı’nın! “3-1”

OSMAN, BAŞARAN’I ÖNE GEÇİRDİ

Hem şampiyonluk hem Play-Off hem de düşmeme mücadelesinin kıyasıya yaşandığı 1. Amatör Lig D Grubu’nda Osmanlı 41 ile Başaran arasındaki maça kırmızı kartlar damga vurdu. Özellikle maçın son bölümleri bitmek bilmedi. Osmanlı 41’in atak bir görüntü verdiği ilk yarıda ilk gol konuk ekip Başaranspor’dan geldi. Takımın golcüsü Osman bireysel becerisi sonrası ceza sahası içine sokuldu ve 45+3. dakikada takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı.

KIZARDILAR

İkinci 45 dakika hayli gerilimli geçti. Osmanlı 41’de, 46’da oyuna giren Yasin, 59. dakikada rakibi ile girdiği ağız dalaşı nedeni ile direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Başaranspor’da golü atan Osman, Furkan İnan’ın orta sahada ayağına bastığı için ikinci sarı karttan 78’de kırmızı kart gördü ve iki takım da sahada 10’ar kişi kaldı.

KADİR BAYLAN’DAN NEFİS GOL

Başaran’ın 10 kişi kalmasından 1 dakika sonra Osmanlı 41 beraberliği buldu. Furkan İnan’ın pasında Kadir Baylan’ın sağ çaprazdan çektiği şut sonrası topu filelerle buluşturdu. “1-1” 84’de ise Osmanlı 41 Yusuf Başoğlu’nun golü ile 2-1 öne geçti. Maçın son bölümlerinde futbol oynanmadı ve saha içinde sürekli gerilimler hakimdi.

SON BÖLÜMLERDE ÇOK GERİLDİLER

90. dakikada rakibine faul yapan Başaranspor’un stoperi Bilal Furuncu sarı kart gördü. Aynı anda itiraz eden Bilal, hakem Oğuzhan Arslan’dan bir sarı kart daha yedi ve Başaranspor sahada 9 kişi kaldı. Başaran’da 73’te sarı kart gören Sinan Gögercin ile Osmanlı 41’den orta saha oyuncusu kaptan Ahmet tartıştı ve iki futbolcu da ikinci sarı kartların ardından kırmızı kart gördü. Böylece Başaranspor sahada 8, Osmanlı 41 ise 9 kişi kaldı.

VEYSEL BOZ İPTEN ALDI

Osmanlı 41’de Yusuf Başoğlu 90+3’de skoru 3-1’e getirdi. Bu futbolcunun şutunda top direkten döndü, aynı isim topu tamamladı. Kalan 6 dakikalık zaman diliminde Fatih Güler deneyimli kaleci Veysel Boz ile karşı karşıya kaldı, Fatih’in vuruşunda Veysel sol köşeden nefis bir kurtarışa imza atarak belki de sezonu kurtaran isim oldu. Uzatma anlarında Osmanlı 41 de Yusuf, Mustafa Tetik ve Kadir net gol pozisyonlarından yararlanamadı.

ÇAMÇUKUR VE ŞİRİN GALİP

İnanılmaz bir gerilim ve hararet içinde geçen maçı Osmanlı 41 FK 3-1 kazandı ve Gebze Anilbal’ın önünde 3 puan farkla liderliğini sürdürdü. Anibal bu haftayı bay geçerken, Play-Off iddiası bulunan Şirinspor sahasında Kullarspor’u 5-0 ile geçti. Düşmeme mücadelesi veren İzmit Erenler ile orta sıralardaki Tavşancıl 1-1 berabere kaldı, yine ligde kalmak için çabalayan Çamçukurspor, Hereke Gençlik’i 2-1 mağlup edip hayati bir galibiyete imza attı.