Tüm Balkan Türkleri Derneği’nin genel kurulu önceki gün Sivil Toplum Merkezi’nde yapıldı. Divan Başkanlığını Mustafa Küpçü’nün yaptığı genel kurulda, Mustafa Dülgeryeniden başkan seçilirken, Cavide Öztürk, Selim Yıldız, Fadıl Serbest, Özlem Şahin, Hayret Dalgıç, Özlem Başaran ve Ümmühan Çelik de yönetim kuruluna girdi. Genel Kurul’da, derneğin yeni dönem etkinlikleri de tüm üyelerce onaylandı. Dernek, önümüzdeki dönemde “Balkan Gezileri” de düzenleyecek.
26 Ara 2022 - 17:03- Gündem Güncelleme: 26 Ara 2022 - 17:06
Tüm Balkan Türkleri Derneği’nde Mustafa Dülger yeniden başkan
Tüm Balkan Türkleri Derneği’nin önceki gün yapılan genel kurulunda, mevcut başkan Prof. Dr. Mustafa Dülger yeniden başkanlığa seçildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.