Tüm Balkan Türkleri Derneği’nde Mustafa Dülger yeniden başkan

Tüm Balkan Türkleri Derneği’nin genel kurulu önceki gün Sivil Toplum Merkezi’nde yapıldı. Divan Başkanlığını Mustafa Küpçü’nün yaptığı genel kurulda, Mustafa Dülgeryeniden başkan seçilirken, Cavide Öztürk, Selim Yıldız, Fadıl Serbest, Özlem Şahin, Hayret Dalgıç, Özlem Başaran ve Ümmühan Çelik de yönetim kuruluna girdi. Genel Kurul’da, derneğin yeni dönem etkinlikleri de tüm üyelerce onaylandı. Dernek, önümüzdeki dönemde “Balkan Gezileri” de düzenleyecek.