26 Ara 2022 - 20:58- Asayiş G: 26 Ara 2022 - 21:04

Kiraz Deresi'ni kirleten firmaya milyonluk ceza!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kartepe ilçesindeki Kiraz Deresinde yaşanan çevre kirliliğine neden olan firmaya 1 milyon 470 bin 960 TL idari para cezası uyguladı.
Kiraz Deresi'ni kirleten firmaya milyonluk ceza! mask

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yağmur suyu hattına atık suların deşarj edilmesi Kiraz Deresi'nde kirliliğe neden oldu. Bölgeye sevk edilen denetim ekipleri, bölgede incelemelerde bulunarak kirliliğin, metal yiyecek ve içecek kutusu üretimi yapan firmadan kaynaklandığını belirledi. Analiz sonuçlarına göre firmaya 1 milyon 470 bin 960 TL idari para cezası uygulandı." ifadeleri kullanıldı.

FİRMA YETKİLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Analiz sonuçlarına göre firmaya adli para cezası uygulanmasının yanı sıra firma yöneticileri hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek, "Ayrıca firma yetkilileri hakkında gerekli adli işlemlerin başlatılması için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu" denildi.

(Milliyet)
# Kartepe

26 Ara 2022 - 20:58 - Asayiş

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Yorumlar

(1)
01

Kullar Ali - Arıtma şart koşulmadıysa muamele eksik demektir.Para ne ki ?!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Aralık 21:22

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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