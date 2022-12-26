Milli karateci sokak ortasında bıçaklandı 

İzmit’te düzenlenen turnuvaya katılmak üzere Bursa’dan İzmit’e gelen ve Türkiye Ümitler ve Gençler Karate şampiyonasında +80 kilo komite kategorisinde Türkiye şampiyonu olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Ümit Eren Gündoğ, arkadaşları ile dolaşmak üzere çıktığı Yürüyüş Yolu’nda bıçaklanarak yaralandı.
Alınan bilgiye göre İzmit Karabaş Mahallesi Yürüyüş Yolu Hürriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iki grup arasında iddiaya göre omuz atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri yol üzerindeki bir restorandan aldığı bıçakla Ümit Eren Gündoğ (20) isimli şahsa saldırdı. Sırtından ve kalçasından bıçaklanarak yaralanan Gündoğ, Leyla Atakan Caddesi’ne kadar kaçarak orada yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Sırtından ve kalçasından aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan Gündoğ ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bursa Büyükşehir Belediye Spor’un milli karatecisi olan ve Ümit Eren Gündoğ’un İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda devam eden Türkiye Ümitler ve Gençler Karate Şampiyonası’nda +80 kilo komite kategorisinde Türkiye şampiyonu olduğu ve devam eden turnuvalar nedeniyle İzmit’te olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.