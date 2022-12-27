27 Ara 2022 - 08:53- Gündem G: 27 Ara 2022 - 08:59

Teknik ve mekanik sistemlerin periyodik bakım hizmeti alınacak

Gebze Adalet Sarayı Teknik ve Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
Teknik ve mekanik sistemlerin periyodik bakım hizmeti alınacak mask

İlan.gov.tr'nin haberine göre Gebze Adalet Sarayı Teknik ve Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdaki linkte yer almaktadır.

LİNK AŞAĞIDA

https://www.ilan.gov.tr/ilan/1105829/ihale-duyurulari-hizmet-alim-ihaleleri-teknik-ve-mekanik-sistemlerin-periyodik-bakim%C2%A0hizmeti-alinacaktir
# kamu, ihale

27 Ara 2022 - 08:53 - Gündem

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