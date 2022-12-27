27 Ara 2022 - 09:00- Asayiş G: 27 Ara 2022 - 09:02

Milli karatecinin bıçaklanması ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen karate turnuvasına katılmak üzere Bursa’dan İzmit’e gelen ve Türkiye Ümitler ve Gençler Karate şampiyonasında +80 kilo komite kategorisinde Türkiye şampiyonu olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Umut Eren Gündoğ, arkadaşları ile dolaşmak üzere çıktığı İzmit Yürüyüş Yolu’nda bıçaklanması ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Milli karatecinin bıçaklanması ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay dün saat 20:00 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Yürüyüş Yolu Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre olayda iki grup arasında omuz atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri yol üzerindeki bir restorandan aldığı bıçakla Umut Eren Gündoğ (20) isimli şahsa saldırdı. Sırtından ve kalçasından bıçaklanarak yaralanan Gündoğ, Leyla Atakan Caddesi’ne kadar kaçarak orada yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Sırtından ve kalçasından yaralanan Gündoğ ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bursa Büyükşehir Belediye Spor’un milli karatecisi olan ve Ümit Eren Gündoğ’un İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda devam eden Türkiye Ümitler ve Gençler Karate Şampiyonası’nda +80 kilo komite kategorisinde Türkiye şampiyonu olduğu ve devam eden turnuvalar nedeniyle İzmit’te olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli E.C.A. ve E.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
# Olay, türkiye, sağlık, polis

27 Ara 2022 - 09:00 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.072.515 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Silahlı yaralama:1 tutuklu,1 ev hapsi mask
Silahlı yaralama:1 tutuklu,1 ev hapsi
Metin Süer vefat etti mask
Metin Süer vefat etti
CHP’li Müzehher Demir yaşamını yitirdi mask
CHP’li Müzehher Demir yaşamını yitirdi
Kocaeli'de korkutan yangın mask
Kocaeli'de korkutan yangın
3 bin 370 paket kaçak elektronik sigara tütün çubuğu ele geçirildi mask
3 bin 370 paket kaçak elektronik sigara tütün çubuğu ele geçirildi
Tenis Antrenörü kansere yenik düştü mask
Tenis Antrenörü kansere yenik düştü
Anket Sizce asgari ücret 9 bin TL olacak mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL