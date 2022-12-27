Milli karatecinin bıçaklanması ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Olay dün saat 20:00 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Yürüyüş Yolu Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre olayda iki grup arasında omuz atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri yol üzerindeki bir restorandan aldığı bıçakla Umut Eren Gündoğ (20) isimli şahsa saldırdı. Sırtından ve kalçasından bıçaklanarak yaralanan Gündoğ, Leyla Atakan Caddesi’ne kadar kaçarak orada yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Sırtından ve kalçasından yaralanan Gündoğ ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bursa Büyükşehir Belediye Spor’un milli karatecisi olan ve Ümit Eren Gündoğ’un İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda devam eden Türkiye Ümitler ve Gençler Karate Şampiyonası’nda +80 kilo komite kategorisinde Türkiye şampiyonu olduğu ve devam eden turnuvalar nedeniyle İzmit’te olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli E.C.A. ve E.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.