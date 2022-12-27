Rus ve diğer kültürler arası köprü derneği yeni yıl kutlaması

25 Aralık pazar günü Değirmendere Kültür merkezinde yapılan etkinliğe 65 çocuk ve ebeveynleri ile yaklaşık 120 kişinin katıldı. Başkonsolos Aleksey ŞVED ve Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım SEZER’ in konuşmaları ve birbirlerine hediye takdimi ile başlayan etkinlikte, köpük balon gösterisi, Noel baba, sahne oyunlarının yanı sıra, müzik eşliğinde dans eden çocuklar yeni yılı karşılayarak hoşça vakit geçirdiler. Katılan her çocuğa yeni yıl hediyeleri verildikten sonra davetlilere yiyecek ve içecek ikramı da yapıldı.