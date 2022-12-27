27 Ara 2022 - 09:32- Kültür-Sanat G: 27 Ara 2022 - 09:36

Rus ve diğer kültürler arası köprü derneği yeni yıl kutlaması

Kocaeli de 2021 yılında kurulan, kısa adı Rusvedkakder olan Rus ve diğer kültürlerarası köprü derneği, Belarus Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Aleksey ŞVED , başkonsolosluk personeli ve Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım SEZER’ in de katılımlarıyla üyelerinin çocukları için yeni yıl kutlaması gerçekleştirdi.
Rus ve diğer kültürler arası köprü derneği yeni yıl kutlaması mask
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25 Aralık pazar günü Değirmendere Kültür merkezinde yapılan etkinliğe 65 çocuk ve ebeveynleri ile yaklaşık  120  kişinin katıldı. Başkonsolos Aleksey ŞVED ve Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım SEZER’ in konuşmaları ve birbirlerine hediye takdimi ile başlayan etkinlikte, köpük balon gösterisi, Noel baba, sahne oyunlarının yanı sıra, müzik eşliğinde dans eden çocuklar yeni yılı karşılayarak hoşça vakit geçirdiler. Katılan her çocuğa yeni yıl hediyeleri verildikten sonra davetlilere yiyecek ve içecek ikramı da yapıldı.

27 Ara 2022 - 09:32 - Kültür-Sanat

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