25 Aralık pazar günü Değirmendere Kültür merkezinde yapılan etkinliğe 65 çocuk ve ebeveynleri ile yaklaşık 120 kişinin katıldı. Başkonsolos Aleksey ŞVED ve Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım SEZER’ in konuşmaları ve birbirlerine hediye takdimi ile başlayan etkinlikte, köpük balon gösterisi, Noel baba, sahne oyunlarının yanı sıra, müzik eşliğinde dans eden çocuklar yeni yılı karşılayarak hoşça vakit geçirdiler. Katılan her çocuğa yeni yıl hediyeleri verildikten sonra davetlilere yiyecek ve içecek ikramı da yapıldı.
27 Ara 2022 - 09:32- Kültür-Sanat Güncelleme: 27 Ara 2022 - 09:36
Rus ve diğer kültürler arası köprü derneği yeni yıl kutlaması
Kocaeli de 2021 yılında kurulan, kısa adı Rusvedkakder olan Rus ve diğer kültürlerarası köprü derneği, Belarus Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Aleksey ŞVED , başkonsolosluk personeli ve Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım SEZER’ in de katılımlarıyla üyelerinin çocukları için yeni yıl kutlaması gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.