Vatandaş Piyango kuyruğunda

Yılbaşının yaklaşmasıyla Milli Piyango’ya talep arttı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2022’de yapılacak. Yılbaşında 200 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanarak 2023 yılında hayallerini gerçekleştirmek isteyenler Milli Piyango bilet fiyatlarını araştırıyor. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları bu yıl tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL olarak belirlendi.Yılbaşına bir hafta kala Milli Piyango biletlerine talep arttı. Vatandaşlar piyangocuların önünde kuyruğa girdi. Konuyla ilgili Milli Piyangocu Mehmet Yıldırım: “Yeni yıla bir hafta kala işlerimiz açıldı. Vatandaşlar tarafından yoğun bir talep var. Geçtiğimiz haftalara göre satışlarımız daha iyi” ifadelerine yer verdi.