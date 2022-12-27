Yılbaşının yaklaşmasıyla Milli Piyango’ya talep arttı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2022’de yapılacak. Yılbaşında 200 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanarak 2023 yılında hayallerini gerçekleştirmek isteyenler Milli Piyango bilet fiyatlarını araştırıyor. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları bu yıl tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL olarak belirlendi.Yılbaşına bir hafta kala Milli Piyango biletlerine talep arttı. Vatandaşlar piyangocuların önünde kuyruğa girdi. Konuyla ilgili Milli Piyangocu Mehmet Yıldırım: “Yeni yıla bir hafta kala işlerimiz açıldı. Vatandaşlar tarafından yoğun bir talep var. Geçtiğimiz haftalara göre satışlarımız daha iyi” ifadelerine yer verdi.
27 Ara 2022 - 09:37- Gündem Güncelleme: 27 Ara 2022 - 09:40
Vatandaş Piyango kuyruğunda
2023 yılına bir hafta kala vatandaşlar büyük ikramiye heyecanını yaşamaya başladı. Milli Piyangocuların önünde kuyruklar oluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.