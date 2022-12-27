27 Ara 2022 - 09:37- Gündem G: 27 Ara 2022 - 09:40

Vatandaş Piyango kuyruğunda

2023 yılına bir hafta kala vatandaşlar büyük ikramiye heyecanını yaşamaya başladı. Milli Piyangocuların önünde kuyruklar oluştu.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
Vatandaş Piyango kuyruğunda mask
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Yılbaşının yaklaşmasıyla Milli Piyango’ya talep arttı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2022’de yapılacak. Yılbaşında 200 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanarak 2023 yılında hayallerini gerçekleştirmek isteyenler Milli Piyango bilet fiyatlarını araştırıyor. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları bu yıl tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL olarak belirlendi.Yılbaşına bir hafta kala Milli Piyango biletlerine talep arttı. Vatandaşlar piyangocuların önünde kuyruğa girdi. Konuyla ilgili Milli Piyangocu Mehmet Yıldırım: “Yeni yıla bir hafta kala işlerimiz açıldı. Vatandaşlar tarafından yoğun bir talep var. Geçtiğimiz haftalara göre satışlarımız daha iyi” ifadelerine yer verdi.
# Vatandaşlar

27 Ara 2022 - 09:37 - Gündem

Muhabir  Dilara Polat

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