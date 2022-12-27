Evinin çatısına dev Türk ve Azerbaycan Bayrağı çizdi

İzmit Cedit Mahallesi’nde ikamet eden Yusuf Çeviker(47) evinin çatısını Türk Bayrağı ve Azerbaycan Bayrağı ile boyadı. Bayrak ölçülerine uygun çizdiğini ifade eden Çeviker Azerbaycan bayrağını ise Karabağ savaşının ardından çatıya ekledi. Hafta sonu ve boş zamanlarında bayrağı çizen aslında elektrikçi olan Çeviker 3 ayda bayrağı tamamladı

KIZIM DA BANA YARDIM ETTİ

Çeviker “Bu bayrak fikri çatının kırımızı rengi hoşuma gitti. Buraya çok güzel bir bayrak yapılır dedim. 5 sene önce bunu yaptım. Karabağ savaşından sonra baktım ki bunlar da bizim milletimiz. Karabağ için Azerbaycan bayrağını da yaptım. Süreç bu şekilde gelişti. Benim kızımda Çağdaş Türk Lehçeleri okuyor. Kızım da bana yardım etti.

BAYRAK ÖLÇÜLERİNE UYGUN

Gören herkes büyük bir başarı olarak gördü ve olumlu karşıladı. Bu bayrağı 3 ayda yaptım, biz epoksi boya ile yaptım maliyet belirtmek istemiyorum yüksek bir maliyet çıkıyor. Türk Bayrağı 1’e bir buçuk ölçüdedir. Çizip ölçüleri noktalayıp çizimini yaptım.”dedi.