Evinin çatısına dev Türk ve Azerbaycan Bayrağı çizdi

İzmit Cedit Mahallesi’nde ikamet eden Yusuf Çeviker(47) evinin çatısını Türk Bayrağı ve Azerbaycan Bayrağı ile boyadı. Bayrak ölçülerine uygun çizdiğini ifade eden Çeviker Azerbaycan bayrağını ise Karabağ savaşının ardından çatıya ekledi. Hafta sonu ve boş zamanlarında bayrağı çizen aslında elektrikçi olan Çeviker 3 ayda bayrağı tamamladı
KIZIM DA BANA YARDIM ETTİ
Çeviker “Bu bayrak fikri çatının kırımızı rengi hoşuma gitti. Buraya çok güzel bir bayrak yapılır dedim. 5 sene önce bunu yaptım. Karabağ savaşından sonra baktım ki bunlar da bizim milletimiz. Karabağ için Azerbaycan bayrağını da yaptım. Süreç bu şekilde gelişti. Benim kızımda Çağdaş Türk Lehçeleri okuyor. Kızım da bana yardım etti.
BAYRAK ÖLÇÜLERİNE UYGUN
Gören herkes büyük bir başarı olarak gördü ve olumlu karşıladı. Bu bayrağı 3 ayda yaptım, biz epoksi boya ile yaptım maliyet belirtmek istemiyorum yüksek bir maliyet çıkıyor. Türk Bayrağı 1’e bir buçuk ölçüdedir. Çizip ölçüleri noktalayıp çizimini yaptım.”dedi.
İzmit Cedit Mahallesi’nde ikamet eden Yusuf Çeviker(47) evinin çatısını Türk Bayrağı ve Azerbaycan Bayrağı ile boyadı. Bayrak ölçülerine uygun çizdiğini ifade eden Çeviker Azerbaycan bayrağını ise Karabağ savaşının ardından çatıya ekledi. Hafta sonu ve boş zamanlarında bayrağı çizen aslında elektrikçi olan Çeviker 3 ayda bayrağı tamamladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.