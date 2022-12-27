Kocaeli'de hava nasıl olacak

Kocaeli hava durumu bu hafta nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinden alınan bilgilere göre bugün Kocaeli'de hava puslu olacak. Sıcaklık ise en yüksek 15 derece olacak. Meteoroloji'nin hava tahmin raporuna göre 28 Aralık çarşamba günü sağanak yağış etkisini gösterecek. 29 aralık perşembe ise yağışlı hava yerini bulutlu bir havaya bırakacak.