Hürriyet: "Hizmet aracı mücadelesinde kazanan İzmitliler oldu"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Başkan Vekili Çetin Sarıca ve Başkan Yardımcısı Ünal Özmural ile birlikte 28 hizmet aracının teslim alındığını müjdeleyerek İzmit halkına açıklamalarda bulundu. Başkan Hürriyet açıklamasında kalan araçların da teslimi sonrasında geniş katılımlı güzel bir teslim töreni yapacaklarını da duyurdu.

“2 BUÇUK YILDIR MÜCADELE VERİYORUZ”

Hürriyet yeni araçlarla ilgili yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “Çok mutluyuz bugün. Hizmet araçlarımızın satın alınmasıyla ilgili ciddi bir mücadele veriyorduk. 2 buçuk sene önce 71 aracımızı satın alabilmiştik. 2 buçuk yıl sonra da kiralamadaki araçlarımızın satın alınmasıyla ilgili tekrar mücadele başlatmıştık. Meclisteki tartışmalı konularımızdan sonra 46 milyon lira kredi yetkisi aldık. Kredi kullanımı ve araç temini noktasında çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Bu çalışmalarımızın aşamalarını da vatandaşlarımıza gün be gün paylaşmıştık.

“ÇOK MUTLUYUZ”

46 milyon liraya denk gelen 59 tane hizmet araçlarımızın kamyonetlerimizin ve ticari araçlarımızın satın alınmasıyla ilgili sürecin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Satın alma süreçlerinden sonra 59 tane aracımızın bir kısmı belediyemize teslim edildi. Bu anlamda çok mutluyuz. Ticari kamyonetlerimiz ve ticari binek araçlarımız bugün itibariyle belediyemize teslim edildi. Bu araçların 9 tanesi kamyonet, 19 tanesi de ticari binek aracı.

“BÜYÜK MÜCADELELER VERDİK”

Geri kalan araçlarımız da İnşallah yılsonuna kadar en geç yeni yılın ilk haftalarına kadar belediyemize teslim edilmiş olacak. 59 tane daha iş makinesi ve hizmet aracımızın satın alma sürecini yeni yılın ilk aylarında tamamlamış olacağız. Ekip arkadaşlarımızla birlikte çok mücadele ettik, çok çalıştık. Gerçekten büyük mücadeleler sonucunda bu araçları belediyemize kazandırdık.

“KİRALAMA BÜYÜK İSRAF”

Belediyemize ciddi bir kaynak kazandırmış olduk. İsraf musluklarını da yavaş yavaş kapatıyoruz. Araç kiralamalarına verilen büyük paralar gerçekten büyük israf. Belediyelerin boşa harcadığı paralar bunlar. Yazık, günah. 2 yıl önce bize istediğimiz kredi yetkileri verilseydi belki de 55 milyon liraya bunların hepsini satın alma imkanımız vardı. O dönemde ne yazık ki talebimiz kabul görmedi. Şimdi tabii ki 100 milyonları, 150 milyonları konuşuyoruz. Şu anda bile satın almak her zaman karlı.

“ARAÇLAR SİYAH PLAKAYLA HİZMET VERECEK”

Kiralamak yerine satın almayı tercih ettik. Şu anda bize teslim edilen araçlarımızın hepsi sıfır ve hepsi artık belediyenin malı. 2 yıllık kredi kullandık. Kira öder gibi kredi ödeyeceğiz ve 2 yıl sonra kredimiz bittiğinde bu araçlar artık tamamen siyah plakayla halkımıza hizmet vermeye devam edecek. Bir daha artık kiralama olmayacak. Belediyeyi büyük bir kiralama yükünden kurtarmış olacağız. Araçlarımız geldikçe çok mutlu oluyoruz.

“ARAÇLARIMIZ 2022 MODEL”

Özellikle Fen İşleri Müdürlüğümüz, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz, Makine İkmal Müdürlüğümüz, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz gibi birçok müdürlüğümüzün kullanacağı ticari kamyonetlerimiz var. Araçlarımızın hepsi 2022 model. Ford grubu bize ciddi destek oldu, onlara çok teşekkür ediyorum. Bize üretimde öncelik tanıdılar ve bize araçlarımızı teslime etmeye başladılar.

“HAKLI BİR MÜCADELE”

3 aylık kiralama yapmıştık ve kiralama süresi yeni yılda doluyor. Yeni kiralama ihalemize de bu 59 aracı koymamıştık. Bu 59 aracın hızlıca üretilip bize teslim edilmesi bizim açımızdan zaman kaybı olmaması için çok kıymetli. 59 aracımızın tamamı teslim edildikten sonra güzel bir teslim töreni de yapacağız. Bugün sevincimizi İzmitlilerle paylaşmak istedik. Araçsız kaldığımız 1 haftalık süreçte halkımızın bize nasıl destek verdiğini herkes gördü. Herkes mücadelemizin de ne kadar haklı bir mücadele olduğunu gördü.

“DEVLET MALZEME OFİSİNDEN SATIN ALDIK”

Bu araçlar halkın malı, İzmit’in malı, İzmit Belediyesinin malı. Bizden sonra gelecek arkadaşlar da bu araçları hizmet için kullanacaklar. Bu araçların belediye aracı olması çok kıymetli. Paralar boşa harcanmasın diye verdiğimiz çabalarımızın bu şekilde belediyemize hizmet aracı olarak dönmesi çok sevindirici. Araçlarımızı Devlet Malzeme Ofisinden satın aldık.

“BAKIMI VE ONARIMI DA BİZDEN”

Hala kiralama çok iyi bir şeymiş gibi sunmaya çalışan insanlar da var. ‘Bakımı var, onarımı var’ diyorlar. Biz onları da düşündük. Biz şu anda Makine İkmal Müdürlüğümüzü geliştiriyoruz. Orada istihdam sağlıyoruz. Araçların 2 yıllık garantisi bitince bakımlarını kendi kademelerimizde yapacağız. Ne kadar tamir işi çıksa da kiralama kadar paralar harcanmıyor.

“ÇOK PRATİK AMAÇLAR”

Bazıları makam araçlarını, biz kamyon ve kamyonetleri seviyoruz. Gerçekten çok mücadele ettik bu araçları kazandırmak için. Halkımızın parası boşa harcanmasın diye çaba gösterdik. Kiraya verilen paralar havaya giden paralar. Satın almak her zaman daha kurum lehinedir. O yüzden de plaka ve ruhsat işlemleri tamamlanınca araçları hizmete sunacağız. 19 tane hafif ticari aracımız da teslim edildi. Bu araçlar çok pratik. Birçok hizmeti bu araçlarla verebiliyoruz. Bütün müdürlüklerimizde kullanılıyor bu araçlar.

“ARAÇLAR SAHAYA ÇIKACAK”

Bu araçlar sevgili İzmitlilerindir. Sizin malınız, belediyenin malı. Halkımıza hizmet için yakın zamanda araçlar sahaya çıkacak. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, destek veren halkımıza çok teşekkür ediyorum. Geri kalan 140 aracımız için de çalışmalarımız sürüyor. O işi de başaracağız İnşallah.

“GÜZEL BİR TESLİM TÖRENİ YAPACAĞIZ”

Zoru başardık, onu da başaracağız. 59 aracımızın birçoğunun imalatı tamamlandı. 140 aracımızın satın alınmasıyla ilgili sürecimiz devam ediyor. Adeta Bakanlıkların kapısında yattık ama başardık. Şikayet etmeden kurum lehine davranarak hareket ettik. Tüm araçlarımız tamamlandığında halkımızın da katılımıyla çok güzel bir teslim töreni yapacağız.”