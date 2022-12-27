27 Ara 2022 - 10:32- Gündem G: 27 Ara 2022 - 10:34

Mahalle Mutfakları Projesi bugün başlıyor

Vatandaşlara dokunacak projelerine bir yenisini ekleyecek olan İzmit Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde kentimizin dezavantajlı bölgelerinde ikamet eden düşük gelir sınıfına dâhil vatandaşlar için Mahalle Mutfakları Projesini hayata geçiriyor
Mahalle Mutfakları Projesi bugün başlıyor mask

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde kentin dezavantajlı bölgelerinde ikamet eden ve sosyo-ekonomik açıdan alt orta veya düşük gelir sınıfına dahil olan vatandaşların temel beslenme haklarına insanlık onuruna uygun şekilde ve düşük fiyata erişebilmesi amacıyla Mahalle Mutfakları Projesi bugün itibariyle hizmet vermeye başlayacak. Vatandaşa üç çeşitten oluşan bir kişilik yemeğin satış bedeli KDV dahil 5 TL olarak belirlendi. 


HAFTANIN İKİ GÜNÜ
İzmit Belediyesi Aşevi’nde günlük olarak yapılacak ve paketlenecek yemeklerin mahallede belirlenmiş olan muhtelif noktalarda Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde birer personel aracılığıyla satışı gerçekleşecek. İlgili proje kapsamında Serdar Mahallesi (Yeşil Camii karşısı) ve Topçular Mahallesi’nda (Şeref Meydanı Parkı) Salı ve Perşembe günleri 14.00 – 16.00 saatleri arasında hizmet verilecek.
# İzmit belediyesi

27 Ara 2022 - 10:32 - Gündem

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