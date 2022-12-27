Mahalle Mutfakları Projesi bugün başlıyor

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde kentin dezavantajlı bölgelerinde ikamet eden ve sosyo-ekonomik açıdan alt orta veya düşük gelir sınıfına dahil olan vatandaşların temel beslenme haklarına insanlık onuruna uygun şekilde ve düşük fiyata erişebilmesi amacıyla Mahalle Mutfakları Projesi bugün itibariyle hizmet vermeye başlayacak. Vatandaşa üç çeşitten oluşan bir kişilik yemeğin satış bedeli KDV dahil 5 TL olarak belirlendi.
HAFTANIN İKİ GÜNÜ
İzmit Belediyesi Aşevi’nde günlük olarak yapılacak ve paketlenecek yemeklerin mahallede belirlenmiş olan muhtelif noktalarda Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde birer personel aracılığıyla satışı gerçekleşecek. İlgili proje kapsamında Serdar Mahallesi (Yeşil Camii karşısı) ve Topçular Mahallesi’nda (Şeref Meydanı Parkı) Salı ve Perşembe günleri 14.00 – 16.00 saatleri arasında hizmet verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.