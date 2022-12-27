Kocaelispor’da Emre Nefiz ve Hakan Çinemre’ye ilgi var

GÖRÜŞMELER OLUMLU
Kocaelispor, Ümraniyespor’da forma giyen, hem kanat forvet hem de sağ bekte oynayabilen futbolcusu Emre Nefiz ile temaslarını artırdı. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu sürdüğü öğrenildi. Emre, 1994 Almanya Frankfurt doğumlu. Türkiye’de Gaziantepspor, Alanyaspor, Adana Demirspor, Giresunspor ve Altınorduspor formaları giydi. Süper Lig’de 57,1. Lig’de 63 ve Türkiye Kupası’nda da 25 maçı bulunan Emre 4 gol attı.
GÖLCÜKLÜ HAKAN
Kocaelispor’un öte yandan Denizlispor’un Gölcüklü sağ stoperi Hakan Çinemre’nin de durumunu sorduğu gelen haberler arasında. Transfer yasaklısı Denizli’den bu futbolcunun çıkması zor görülüyor. Bu yıl sonunda Denizli ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan başarılı stoper, Anadolu Yeniköy’de futbola başladı. Sırasıyla Gölcükspor, Fenerbahçe, Buca, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Göztepe ve Adanaspor formaları giyen Hakan, Süper Lig’de 7, 1. Lig’de de 148 maça çıktı. Hakan bu sezon takımıyla 15 lig ve 1 de kupa olmak üzere 16 maça çıktı, bu maçların 12’sinde sahaya 11’de çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.