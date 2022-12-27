27 Ara 2022 - 17:00- Spor G: 27 Ara 2022 - 14:54

Kocaelispor’da Emre Nefiz ve Hakan Çinemre’ye ilgi var

Kocaelispor’da dış transfer çalışmaları hız kazandı. Yeşil siyahlı yönetim eksik bölgeler için arayışlarını sürdürüyor. Yeşil siyahlıların gündeminde 2 futbolcu bulunuyor.

Erdem Övüç
Erdem Övüç Tüm Haberleri
Kocaelispor’da Emre Nefiz ve Hakan Çinemre’ye ilgi var mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

GÖRÜŞMELER OLUMLU

Kocaelispor, Ümraniyespor’da forma giyen, hem kanat forvet hem de sağ bekte oynayabilen futbolcusu Emre Nefiz ile temaslarını artırdı. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu sürdüğü öğrenildi. Emre, 1994 Almanya Frankfurt doğumlu. Türkiye’de Gaziantepspor, Alanyaspor, Adana Demirspor, Giresunspor ve Altınorduspor formaları giydi. Süper Lig’de 57,1. Lig’de 63 ve Türkiye Kupası’nda da 25 maçı bulunan Emre 4 gol attı.

GÖLCÜKLÜ HAKAN

Kocaelispor’un öte yandan Denizlispor’un Gölcüklü sağ stoperi Hakan Çinemre’nin de durumunu sorduğu gelen haberler arasında. Transfer yasaklısı Denizli’den bu futbolcunun çıkması zor görülüyor. Bu yıl sonunda Denizli ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan başarılı stoper, Anadolu Yeniköy’de futbola başladı. Sırasıyla Gölcükspor, Fenerbahçe, Buca, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Göztepe ve Adanaspor formaları giyen Hakan, Süper Lig’de 7, 1. Lig’de de 148 maça çıktı. Hakan bu sezon takımıyla 15 lig ve 1 de kupa olmak üzere 16 maça çıktı, bu maçların 12’sinde sahaya 11’de çıktı.
# türkiye, Kocaelispor

27 Ara 2022 - 17:00 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.072.515 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Olaylı maç Osmanlı’nın! “3-1” mask
Olaylı maç Osmanlı’nın! “3-1”
Darıca Gençlerbirliği’nden transfer taarruzu mask
Darıca Gençlerbirliği’nden transfer taarruzu
Hakan Öztürk de kampta mask
Hakan Öztürk de kampta
Şimdi kamp zamanı! mask
Şimdi kamp zamanı!
Erdem Çetinkaya’yı kiralık getiriyoruz mask
Erdem Çetinkaya’yı kiralık getiriyoruz
Çağatay Çoklar Türkiye 2.si oldu mask
Çağatay Çoklar Türkiye 2.si oldu
Anket Sizce asgari ücret 9 bin TL olacak mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL